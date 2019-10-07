تردد قناة توم وجيري 2019 على النايل سات لمتابعة كرتون القط والفأر

تردد قناة توم وجيري، هى أحد قنوات الأطفال التي ذاع سيطها في الفترة الأخيرة وذلك بسبب عرضها المستمر لكرتون توم آند جيري، فنجد أن هذه القناة تخصصت في عرض محتوى الأطفال الصغار فقط، فهي تقوم بعرض مجموعة مميزة من أفلام الكرتون المختلفة والشهيرة، ولا تقوم بعرض إي إعلانات قد تسبب الملل إلى الأطفال، هذا إلى جانب عرضها للكرتون بشكل مستمر على مدار الأربعة وعشرون ساعة بدون أي انقطاع أو تشويش، ومن خلال مقالنا هذا المقدم من” اعرف كورة” إليكم تردد قناة توم وجيري في التالي:

تردد قناة توم وجيري

حيث تقوم القناة بعرض كرتون القط والفأر المحبب لدى جميع الأطفال حول العالم، فمن منا لم ينشأ على هذا الكرتون، فهو أحد أشهر وأقدم كرتون في عالم الرسوم المتحركة، حيث بدأ عرض كرتون توم وجيري للمرة الأولى في عام 1940، وقد حظي على نسب مشاهدة عالية استمرت حتى وقتنا الحالي، فتدور أحداث سلسلة هذا الكرتون عن فأر صغير لونه بني، وقط ملون باللون الرمادي، وتبدأ بينهم المطاردة والمشاكسة بشكل كوميدي.

وفى بعض الأحيان يظهر معهم بعض الشخصيات الكرتونية المسلية مثل” الكلب سبايك وابنه الصغير، البطة الصفراء، عصفور الكناري، السمكة الصغيرة”، وفى الغالب يستخدم الفأر جيري الكلب الصغير لإحداث المشاكل بين توم والكلب سبايك، ويمكن متابعة كل هذه الأحداث من خلال استقبال تردد قناة توم وجيري على النايل سات من خلال الترددات التالية: