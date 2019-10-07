زاد البحث في الفترة الأخيرة لمعرفة تردد قناة كرتون توم وجيري على النايل سات لأروع مغامرات القط والفأر، لأنها تعتبر من القنوات التي نجحت في الحصول على نسبة متابعة ومشاهدة عالية من بين أطفال الوطن العربي في كل مكان، نظرًا لأنها تقوم بعرض أروع أفلام الكرتون الشهيرة المفضلة للكبار والصغار في جميع أنحاء العالم، وأهمها كرتون توم وجيري، والذي تم إنتاجه منذ عشرات السنوات ولكنه مازال من أفضل الأفلام إلى الآن.

تردد قناة كرتون توم وجيري

تقدم قناة توم وجيري العديد من البرامج والأغاني التعليمية المميزة بجانب أفلام الكرتون وخاصة توم آند جيري المعروف باسم القط والفأر، والذي تدور أحداثه حول صراعات ومغامرات بين القط والفأر توم وجيري، لرغبة القط توم في تناول الفأر جيري كوجبة شهية لذيذة، ورفض جيري لذلك وقيامه بعمل الكثير من المقالب المُضحكة التي تمكنه من الهروب من توم في كل مرة.

ويمكن متابعة القناة عبر إدخال :

ـ القمر الصناعي، النايل سات.

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ـ الاستقطاب، عمودي.

ـ معامل الترميز، 27500.

ـ الاتجاه، 5/6.

قناة توم وجيري

يمكن لكافة الأفراد متابعة كافة أحداث توم آند جيري، وكافة البرامج التعليمية والألعاب الترفيهية وألعاب الذكاء عبر القناة، من خلال إدخال التردد الخاص بها عبر النايل سات، ومتابعة كل جديد تقوم القناة بتقديمه، وكل ذلك بدون أي اشتراك أو رسوم، فالقناة تذيع برامجها على مدار 24 ساعة بدون أي فواصل إعلانية، وبجودة عالية.