تردد قناة إم بي سي فايف MBC 5 frequency على النايلسات والعربسات

كثرت عمليات البحث لمعرفة تردد قناة إم بي سي فايف MBC 5 frequency على النايل سات والعرب سات، تلك القناة الجديدة التي أطلقتها مجموعة قنوات إم بي سي لتضاف إلى باقة قنواتها العملاقة، ووجهت تلك القناة من أجل خدمة المغرب العربي ودول شمال إفريقيا العربية ” المغرب، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، ليبيا”، وذلك من خلال تقديم الأعمال الفنية والدرامية والأفلام المغربية، ومن المتوقع أن تلقى تلك القناة نسبة متابعة عالية وأن تحقق نجاحًا كبيرًا.

تردد قناة إم بي سي فايف

أطلقت مجموعة قنوات MBC قناتها الجديدة وسط حفل كبير ساهر بمشاركة كوكبة من الفنانين والنجوم، لإطلاق البث التجريبي للقناة، وسط العديد من التوقعات بأن تحتل قناة ام بي سي 5 متابعة قوية من قبل الجمهور العربي بشكل عام والجمهور المغربي بشكل خاص، وخاصة بعد إعلان العديد من المسلسلات والأعمال الفنية المشوقة، وعدد من المسلسلات التركية المُقدمة لعاشقي الدراما التركية.

MBC 5 frequency

يمكن للجميع استقبال قناة ام بي سي الجديدة عبر القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي عرب سات، من خلال أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، وذلك عن طريق إدخال التردد 11559 عمودي على القمر الصناعي النايل سات بمعدل الترميز 27500، ومعدل خطأ 4\3 والضغط على بحث يدوي للتردد ، أما بالنسبة للقمر الصناعي العرب سات، يتم تغيير التردد إلى 12284 عمودي.

أعمال فنية وبرامج مشوقة

تعرض قناة إم بي سي فايف الجديدة العديد من الأعمال الفنية المُشوقة عبر قناتها، من بينها مسلسل اصطدام، وبرنامج مع الشاب خالد المطرب الجزائري الشهير بعنوان أصدقاء خالد، بالإضافة إلى برنامج الغناء العربي الأشهر لمسابقة الأطفال ذا فويس، ولذلك من المتوقع أن تحقق نجاح كبير في فترة زمنية بسيطة جدًا.