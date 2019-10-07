تردد قناة كوجي الفضائية للأطفال Koogi TV الجديد 2019 عبر النايل سات.. تعرف عليه

تردد قناة كوجي الفضائية للأطفال Koogi TV، عبر القمر الصناعي نايل سات يبحث عنه عدد كبير من الآباء والأمهات عبر موقع البحث العالمي الشهير “جوجل”، حيث إن قناة كوجي أول قناة أطفال تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برعاية صاحب الغبطة و القداسة البابا الآنبا تواضروس الثاني، وإشراف نيافة الآنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، ونخبة مميزة من الأساقفة والأباء، وتعرض هذه القناة عبر شاشتها برامج للأطفال الجديدة والمتنوعة التي تناسب أعمار الأطفال وثقافتهم الفكرية، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ، نعرض لكم من خلال هذا التقرير تردد قناة كوجي للأطفال 2019 الجديد.

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تردد قناة كوجي للأطفال

تردد قناة كوجي للأطفال، لمعرفة أجدد الترددات الصحيحة لقناة كوجي للأطفال عبر النايل سات، ومتابعتها على مدار اليوم بدون تشويش أو حجب أو دفع اشتراك شهري، ننشر لكم أحدث تردداتها من خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11636 عمودي 27500

تردد قناة كوجي للأطفال 2019

تردد قناة كوجي للأطفال 2019، قدمناه لكم من خلال السطور الماضية، وذلك لأنها قناة تسعى لإعداد جيل جديد من الأطفال وتربيتهم على تعاليم الديانة المسيحية وتكوين شخصية سوية لديها رؤية وهدف واضح, ومؤثر في مجتمعه, كما يكون محافظ على إيمان وعقيدة الكنيسة الأرثوذكسية وتعاليم السيد المسيح والإنجيل المقدس، وتعرض هذه القناة عبر شاشتها باقة فريدة من البرامج أفلام الكارتون المتميزة ومنها برنامج هيا نرسم، والباب، وطفل المذود، وكلاوني، وتيجو بوكس، وصلصاليكو، وجدو ناثان، وغيرها من البرامج الأخرى التي تفيد الأطفال وتعمل على تثقيفهم وزيادة الوعي لديهم.

أفلام قناة كوجي للأطفال

أفلام قناة كوجي للأطفال، عديدة ومميزة ويأتي على رأسها برنامج هيا نرسم، وبرنامج الباب، وطفل المذود، وبرنامج كلاوني، وبرنامج تيجو بوكس، وبرنامج صلصاليكو، وبرنامج جدو ناثان، علاوة على مجموعة متنوعة ومميزة من البرامج الأخرى التي تعمل على تثقيف وتوعية الأطفال بشكل كبير، ومن الجدير بالذكر أنه يتم بث القناة بشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات ، مما يساهم في انتشار القناة بشكل واسع.