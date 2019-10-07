تردد قناة ميكي mickey 2019 للأطفال على النايل سات لأحدث برامج الكرتون والمنوعات

حظى تردد قناة ميكي mickey 2019 للأطفال بنسبة بحث عالية، وهي تُعد من القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم برامج الأطفاال، وتميزت منذ بدايتها بتقديم الأفلام الكرتونية المختلفة وخصوصًا كرتون توم وجيري أو القط والفأر هذا الكرتون الشهير الذي تقدمه القناة على مدار 24 ساعة، وحقق هذا المسلسل نسبة متابعة كبيرة للأفراد من مختلف الأعمار وليست الأطفال فقط، حيث أن مطاردة القط للفأر والصراعات فيما بينهم تجذب الجميع، بالإضافة إلى التنوع والتميز في عرض الأفلام الكرتونية العالمية.

تردد قناة ميكي mickey 2019 للأطفال

تحرص قناة ميكي على تقديم العديد من البرامج المثالية المتنوعة التي تهدف إلى تعليم الأطفال وغرس القيم والمبادئ داخل نفوس الأطفال من مختلف الأعمار، ولذلك أصبحت القناة من أهم القنوات الفضائية التي تحرص على تواجدها ضمن قنوات شاشة التلفاز في المنزل، حيث يطمئن الأهالي لما تقدمه من برامج ترفيهية متنوعة وأفلام كرتونية وباقة كبيرة من الأغاني المفضلة لدى الأطفال.

التردد 11526 استقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3

برامج قناة ميكي

تقدم قناة ميكي العديد من المسلسلات المتنوعة التي تهدف إلى تعليم الطفل احترام الصغير للكبير وغيرها من المبادئ الجيدة، وتحث الأطفال على تعليم الكثير من المبادئ والعادات والتقاليد الإيجابية التي يكتسبها الطفل لكي يصبح شخص إيجابي في المجتمع، بالإضافة إلى أن القناة تحافظ على براءة الطفل ولا تحث على العنف والشراسة مثل الكثير من القنوات الفضائية الأخرى، وحظيت قناة ميكي بإعجاب الملايين.