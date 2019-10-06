“إشارة مؤكدة” تردد قناة نادي المريخ السوداني الجديد al merrikh tv “تحديث أكتوبر...

نستعرض معك اليوم تردد قناة المريخ الرياضية السودانية الجديدة والتي تبث من خلال القمر عرب سات، فهي من القنوات الرياضية السودانية المجانية والمفتوحة المميزة، وتعتبر قناة المريخ الرياضية والتابعة لنادي المريخ السوداني من القنوات الرياضية الجديدة والوليدة في عالم الإعلام الرياضي بدولة السودان، ومع تزايد البحث عن تردد القناة في الآونة الأخيرة قررنا إعداد ها التقرير للتعريف بتردد القناة وكيفية استقبال بثها على القمر العربي عرب سات بدر.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة نادي المريخ السوداني الرياضية هي من القنوات التي استطاعت في فترة وجيزة أن تنال رضا جمهور نادي المريخ السوداني، وذلك بما تقدمه من محتوى رياضي متميز، وامتد الاهتمام بالبحث عن تردد قناة المريخ خارج الحدود السودانية، فالبحث عن تردد القناة يتعاظم بمعظم البلدان العربية والأفريقية، وذلك لمتابعة المباريات الأفريقية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تقوم قناة المريخ ببث العديد من مباريات البطولات الأفريقية المختلفة، كما تنقل قناة المريخ أخبار النادي وجميع ما يتعلق به من أخبار وأحداث، كما تهتم القناة أيضا بالأحداث الرياضية السودانية المحلية.

تردد قناة المريخ السوداني الرياضية الجديد على عرب سات

والآن ننقل لكم متابعينا الكرام تردد قناة المريخ السوداني على القمر الصناعي النايلسات تحديث أغسطس 2019

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ بدر 4 12034 27500 H 6/ 5

تردد قناة المريخ السوداني الجديد