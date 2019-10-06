Tuning – أستقبل تردد قنوات المسلسلات التركية 2019…. لمشاهدة أروع المسلسلات التركية...

قنوات المسلسلات التركية تابع معنا من هنا أشهر المسلسلات التركية 2019 من خلال تردد باقة متنوعة من قنوات المسلسلات التركية 2019، تعرض هذه القنوات جميع المسلسلات التركية على العرب سات، والنايل سات مدبلجة مترجمة للغة العربية على النايل سات، والهوت بيرد، منها قناة show tv،قناة تايم تركي، قناة CRT دراما، قناة حريم السلطان، وقد انتشرت في الفترة الأخيرة، وحازت على إعجاب نسبة كبيرة من المشاهدين حول العالم العربي، والمسلسلات التركية تشمل العديد من الموضوعات الدرامية، والكوميدية، والرومانسية، وكذلك الاجتماعية، والتي حازت على إعجاب الكثير من المشاهدين، وبدئوا في البحث عن جميع الترددات التي تقوم ببث هذه المسلسلات التركية حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالمشاهدة.

تردد قنوات المسلسلات التركية المدبلجة على النايل سات 2019

ترددات قنوات مسلسلات تركية مترجمة 2019

هذه القنوات تتميز بعرض جميع المسلسلات التركية التي تتنوع في العديد من المزايا التي جعلت إقبال الكثير من المتابعين لها منها:

هذه القنوات تكون مجانية، ولا يوجد فيها تشفير للقنوات، وبالتالي يستمتع جميع المشاهدين من متابعة هذه المسلسلات بكل سهوله.

تعمل هذه القنوات على ترجمة هذه المسلسلات على أيدي متخصصين باستخدام التقنيات الحديثة، والأنظمة التكنولوجية التي تساعد على توفير الطاقة التي تناسب جميع المشاهدين للاستمتاع هذه المسلسلات.

تهتم كثيرا هذه المسلسلات بتقديم العادات الشرقية، والقيم، والابتعاد عن الألفاظ السيئة التي يمكن أن تتسبب في إثارة غضب بعض الأسر، وبالتالي تسمح للأطفال الصغار بمتابعة هذه المسلسلات دون خوف أو سماع ألفاظ غير لائقة.

تردد قناة show tv التركية 2019

تقوم هذه القناة بعض أجدد المسلسلات التركية بشكل دائم، بالإضافة إلى معرفة آخر أخبار المشاهير، بالإضافة إلى أنها تقدم العديد من البرامج، والأغاني، والمسلسلات المميزة مثل فاطمة، ومسلسل الانتقام، ونساء حائرات.

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب Turksat ” ترك سات” 12209 27500 3/4 عمودي (v)

تردد قناة تايم تركي 2019

تهتم هذه القناة بتقديم جميع المسلسلات، والأفلام الدرامية، ومن أهمها مسلسل العشق الأسود التركي الذي حاز على إعجاب نسبة كبيرة من المشاهدين حول الوطن العربي.

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 11526 27500 3/4 أفقي(h)

تردد قناة CRT دراما 2019

تقوم هذه القناة بتقديم بعض الأعمال الفنية المتنوعة من المسلسلات العربية، والتركية مثل مسلسل فريحه، ومهند، ومسلسل ليث ونورا، وهذه المسلسلات التركية حازت على إعجاب الكثير من المشاهدين لهذا يهتموا بمعرفة تردد هذه القناة للاستمتاع بمشاهدة هذه المسلسلات.

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 12226 27500 5/6 عمودي (v)

تردد قناة أبو ظبي دراما

قناة أبو ظبي دراما تقوم بعرض العديد من المسلسلات التركية، والعربية، ويتابعها الكثير من المشاهدين بشكل دائم ومن أهم المسلسلات التركية التي تذاع على هذه القناة مسلسل هاوية العشق، وأسميتها فريحه.

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القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نيل سات 12226 27500 3/4 افقي

تردد قناة حريم السلطان

اشتهرت كثيرا قناة حريم السلطان بسبب بث مسلسل حريم السلطان التركي، وترجمتها إلى اللغة اللبنانية، والسورية، وتقوم أيضا بعد المسلسل سنوات الضياع الذي يتابعه العديد من المشاهدين.

القمر التردد معدل الترميز معامل الخطأ الاستقطاب نايل سات 11177 أو 11179 27500 3/4 أفقي (h)

تردد قناة MBC دراما الجديد

تقوم هذه قناة MBC دراما بعرض العديد من المسلسلات العربية، والمسلسلات التركية، وتقديم أشهر المسلسلات التي حازت على إعجاب الكثير من المشاهدين مثل مسلسل عشق ، والعمر الضائع، وتقوم أيضا بعرض المسلسلات العربية منها مسلسل حدائق الشيطان، وابن حلال.

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 11938 أو 11470 27500 3/4 عمودي (v)

تردد قناة بلاي حكايات 2019

تعرض قناة بلاي حكايات المزيد من المسلسلات التركية المتميزة، إلى جانب عرضها للمسلسلات العربية والهندية والأجنبية، لتتميز بعرض حصري للمسلسلات عبر شاشتها ويمكن متابعة القناة من خلال التردد الآتي:

اسم القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 11179 27500 3/4 أفقي(h) نايل سات 12360 27500 3/4 عمودي(V)

مستمرين ومعكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قنوات تعرض مسلسلات تركية مترجمة 2019، على مدار الساعة، وفي حال حدوث تعديل أو تغير على تردد القنوات سوف نكون أول من نخبركم به، فتابعونا.