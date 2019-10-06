تردد قناة توم وجيري الجديد Tom and Jerry على القمر النايل سات لأروع أفلام الكرتون

حظى تردد قناة توم وجيري الجديد بنسبة بحث عالية عبر محركات البحث، وأصبح الجميع يبحثون لمشاهدة تلك القناة الرائعة التي استطاعت في فترة بسيطة أن تسيطر على عقول كافة الأطفال والكبار لما تقدمه من أفلام كرتونية مميزة ورائعة، بالإضافة إلى العديد من الألعاب سواء ألعاب توم وجيري أو ألعاب الذكاء التي تنمي القدرات الذهنية والعقلية للأطفال على مدار 24 ساعة بلا إنقطاع.

تردد قناة توم وجيري الجديد

يهتم فئة كبيرة من الأفراد بمتابعة قناة Tom and Jerry، وذلك لمتابعة حلقات الفيلم الكرتوني توم وجيري المعروف باسم القط والفأر، والذي رغم أنه من أقدم أفلام الكرتون إلا أنه ما زال يحظى بوجوده في قمة الأفلام الكرتونية، ويتابعه الكبار قبل الصغار، ويشعر الآباء بالاطمئنان لجعل أبنائهم يشاهدون هذا الكرتون، لأنه يخلو من أي مشاهد غير مناسبة للأطفال، وهذا ما تهدف إليه القناة في كل شيء تقدمه.

أهداف قناة Tom and Jerry

تدور أحداث الفيلم الكرتوني القط والفأر حول صراعات مُسلية بين القط توم والفأر جيري، تنتهي كل حلقة بصراع جديد قوي نجح فيه الفأر جيري في الهروب من توم وحرمانه من تناوله كوجبة شهية، بعد سلسلة كبيرة من الصراعات والمقالب، وعلى الرغم من أن أغلب حلقاته قديمة منذ عشرات السنين إلا أنها تحظى بمتابعة مليونية بين كافة الأفراد في الوطن العربي، وهي تذاع على القناة طوال اليوم، مع الأغاني المميزة للأطفال والألعاب والبرامج الممتعة.