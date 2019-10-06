“الآن” اضبط تردد قناة mtv Lebanon على القمر الصناعي نايل سات | أهم البرامج المعروضة

تردد قناة mtv Lebanon ، قناة mtv اللبنانية هي إحدى القنوات السياسية اللبنانية التي تأسست عام 1991 في بيروت وقد تم إغلاق القناة لمدة سبع سنوات بحكم قضائي بدءً من عام 2002 لمخالفتها بعض مواد الدستور إلى أن أعيد افتتاحها مجددًا في 2009 بعد صدور قرار من مجلس النواب اللبناني، على أن تشمل القناة وتختلف البرامج المذاعة على شاشتها، وهي الآن من أهم القنوات الفضائية اللبنانية التي استطاعت أن تحوز على متابعة عدد كبير من المشاهدين في مختلف انحاء الوطن العربي حيث تعتمد على تقديم مختلف البرامج الترفيهية والغنائية وكذلك برامج الفن اللبناني والعربي فأصبحت قناة فنية بدلًا من أي تصنيف آخر.

تردد قناة mtv Lebanon

يبحث الكثير يوميًا عن تردد قناة ام تي في اللبنانية MTV Lebanon والتي تبث من خلال قمر نايل سات الصناعي بصورة مجانية غير مشفرة وبجودة عالية، ويحرص العاملين على القناة على تقديم أفضل الخدمات للقناة لضمان بث القناة بصورة جيدة دون انقطاع ولجذب عدد أكبر من الجمهور المتابع للقناة، ولمشاهدة القناة بصورة صحيحة يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة على تردد 11938 باستقاب رأسي ومعامل ترميز 27500.

القمر التردد الترميز نايل سات 11938 v 27500

برامج قناة mtv اللبنانية

تبث قناة mtv على شاشتها العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة كبرامج التكنولوجيا والطبخ والفن وغيرهم من البرامج وكذلك نشرات الساعة التي تذاع على مدار اليوم خلال أربع نشرات صباحية وظهرية ومساءية ونشرة منتصف الليل، وهذا ما عمل على زيادة عدد متابعي القناة لما تقدمه من محتوى مميز ومختلف، كما تذيع القناة على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك 1440 بعض المسلسلات المشاركة في السباق الرمضاني لهذا العام وهما: مسلسل “خمسة ونص” بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي، ومسلسل “الهيبة الحصاد” بطولة تيم حسن، سيرين عبد النور.