اضبط واستقبل تردد قناة دزاير نيوز الجزائرية عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات 2019.. برامج...

قناة دزاير نيوز الجزائرية الإخبارية، تعد هذه القناة من إحدى القنوات الإخبارية الجزائرية التي يتابعها الكثير من المشاهدين في الدول العربية، والجزائر لأنها تقوم بمتابعة جميع الأحداث الإخبارية، والسياسية، وكذلك الأخبار الرياضية، والاقتصادية من خلال البرامج الموجودة على هذه القناة، وتقوم بتوفير أهم المعلومات، وتكون موثقة المصدر، بالإضافة إلى أنها تقوم بتلبية احتياجات جميع المشاهدين من الأخبار العالمية، والمحلية، وتقوم أيضا ببث برامج، ومناقشة الملفات الهامة في المنطقة العربية.

تردد قناة dzair news

تقوم أيضا هذه القناة بعرض كافة الأفلام الوثائقية والبرامج الواقعية، وتقدم تغطية شاملة لجميع الأحداث بشكل حصري في عالم الاقتصاد، والرياضة، والسياسة، وكذلك نقل أهم البطولات الرياضية الدولية، والمحلية وتقوم بعرض النشرات الإخبارية التي تهم جميع المشاهدين، وتقوم بعرض جميع اللقاءات الحصرية مع المشاهير، والمتخصصين في كافة المجالات، بالإضافة إلى متابعة المهرجانات الثقافية، والأدبية، والتي تهم المواطن الجزائري، والعربي ،يمكن لجميع المشاهدين بمتابعة هذه القناة، والبرامج التي تقوم بعرضها من خلال التردد، ومتابعة جميع الأخبار الحصرية:

تردد قناة درايز عبر القمر الصناعي النايل سات 2019

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 11958 (h) 27500 أفقي(H) 5/6

تردد قناة درايز عبر القمر الصناعي العرب سات

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح العرب سات 12303 27500 أفقي(H) 5/6

قناة دزاير نيوز الجزائرية

تمكنت هذه القناة منذ بدء انطلاقها في عالم الفضائيات عام 2014، في إثبات قدرتها، وكفاءتها في تقديم البث الإخباري، والأخبار الحصرية الموثوق منها، وحازت على إعجاب الكثير من المتابعين حول الوطن العربي نظرا لاهتمامها بالأخلاق المهنية، والشفافية في عرض وجهات النظر دون الحياد، بالإضافة إلى استخدامها أفضل الأنظمة، والتقنيات الحديثة لبث جميع البرامج على القناة ذات جوده عالية، وواضحة دون حدوث تقطع للبث أثناء المشاهدة مع عدم حدوث تشفير من خلال القمر الصناعي النايل سات .

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برامج قناة دزاير نيوز

برنامج ملفات رياضية

برنامج قراءات

برنامج مع الحدث

برنامج العالم اليوم

برنامج حوار اقتصادي

وتقدم قناة دزاير نيوز الجزائرية الكثير من البرامج الهادفة، سعياً منها لنشر الثقافة والفكر بين الشعوب العربية.

ونحن مستمرين لإصدار أحدث تردد لقناة دزاير نيوز الجزائرية، فتابعونا عبر موقعنا عرب نيوز، لتعرف على كل جديد.