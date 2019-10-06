تردد قناة طيور بيبي toyor aljanah baby على النايل سات لأحدث أغاني الأطفال

حظى تردد قناة قناة طيور بيبي toyor aljanah baby على النايل سات بنسبة بحث عالية، نظرًا لأنها تُعد من أفضل قنوات طيور الجنة التي تخص الأطفال في كافة أنحاء الوطن العربي، وتعتبر أفضل قناة عربية نجحت في تحقيق أرباح هائلة لمتابعة الملايين من الأفراد لها، فقناة طيور بيبي هي قناة تختص بالأطفال الصغار في السن، وتقوم بعرض أغاني خاصة بهم، وهذا هو السبب وراء نجاحها وشهرتها.

تردد قناة طيور بيبي toyor aljanah baby

تعتبر قناة طيور الجنة هي أول قناة تقوم بعرض مجموعة متميزة ومختلفة من برامج وأغاني الأطفال بطريقة مبدعة ومتميزة، فهي تختلف عن أي قناة أخرى، ونظرًا لنجاحها قامت بإنشاء قناة أخرى باسم طيور الجنة، وغيرها باسم طيور بيبي، وهي من القنوات المجانية والغير مشفرة، وتبث على النايل سات بجودة عالية وصورة واضحة.

يمكن للجميع الاستمتاع بمشاهدة القناة عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال إدخال ترددها 11315، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي v.

على العرب سات بمعدل الترميز 27500 والاستقطاب هو أفقي v، وبتردد 11310 والقمر الصناعي الخاص بهذا التردد هو نايل سات 27500 وافقي v.

أشهر الأغاني التي تقدمها طيور بيبي

تقدم قناة طيور بيبي العديد من الأغاني التي تهدف إلى تعليم الطفل السلوك الجيد والرائع، وخاصة كيفية التعامل مع الوالدين، وطرق التعامل مع البيئة التي تحيط به، ومن بين أشهر الأغاني المتواجدة والتي حظت بنجاح كبير، أغنية حميدو العاق، وهي تدور حول الطفل الذي لا يسمع كلام والديه، ولذلك أُطلق عليه اسم عاق، وأغنة الفواكهة والتي تعلم الأطفال أسماء الفاكهة المختلفة وأهمية تناولها، بالإضافة إلى العديد من الأغاني المنوعة والتي تهدف كل منها إلى تعليم الطفل قيمة جديدة وسلوك جيد.