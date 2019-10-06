ضبط تردد قناة mbc 5 الجديد على نايل سات وعرب سات

تردد قناة mbc 5 الجديد، وهي احدى قنوات مجموعة إم بي سي السعودية، والتي تعتبر من أشهر القنوات العربية، وتم إطلاق القناة الجديدة لتكون موجهة إلى بلاد المغرب العربي، لتقدم لهم العديد من البرامج المميزة، والتي تهتم وتعرض نبض الشارع في دول المغرب العربي، وتقدم العديد من المسلسلات وبرامج المسابقات الحصرية على قناة إم بي سي 5.

قناة mbc 5 الجديدة

بدأت القناة البث في نهاية شهر سبتمبر الماضي، لتُعلن شبكة قنوات إم بي سي، اهتمامها بدول المغرب العربي، وان دول المغرب شريك أساسي في قنوات mbc حيث كان عدد كبير من العاملين في الشبكة في بداية نشأتها في لندن من دول المغرب العربي، وسوف تقدم القناة مجموعة متميزة من البرامج، مثل برنامج The Voice الموسم الخامس، والذي سوف يتم عرضه أولاً على إم بي سي 5، وكذلك تقدم أيضاً مسلسل الإصطدام الذي يعرض لأول مرة.

ضبط تردد قناة mbc 5 الجديد

التردد التالي هو التردد الصحيح لقناة إم بي سي 5 الجديدة، والتي تعتبر أحدث قنوات مجموعة mbc الفضائية.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11559.

معدل الترميز : 27500.

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 12284.

معدل الترميز : 27500.

شبكة قنوات mbc من أقوى وأشهر شبكات القنوات العربية، والتي تقدم العديد من القنوات لجميع دول العالم العربي، حيث أطلقت مؤخراً، قناة mbc العراق، وقبلها قناة خاصة بمصر، فضلاً عن قنوات الأفلام الأجنبية التي تقدم الأفلام الجديدة مترجمة حصريا على قنوات إم بي سي، ومن المتوقع أن يكون للقناة الجديدة مكانة كبيرة بين القنوات التي تبث للمغرب العربي.