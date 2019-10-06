تردد قناة السعودية الرياضية ksa sports على نايل سات وعربسات لمتابعة الدوري السعودي للمحترفين

حظى تردد قناة السعودية الرياضية ksa sports على النايل سات والعرب سات بنسبة بحث عالية عبر محرك البحث جولة، من كافة عاشقي متابعة كرة القدم في كل مكان، ومحبي الدوري السعودي للمحترفين بصفة خاصة، حيث أن تلك القناة تنقل المباريات كاملة بجودة عالية، وهي تقدم محتوى رياضي متميز على درجة كبيرة من الاحترافية، وتوفر استوديوهات تحليلية لمباريات الدوري السعودي، وذلك نظرًا للإقبال الجماهيري الكثيف على بطولة الدوري.

تردد قناة السعودية الرياضية ksa sports

تهتم القناة باستقطاب عدد كبير من المحلليين ومقدمي البرامج والفقرات الرياضية المتنوعة التي تتسم بالقوة وجذب المشاهد، وهي ستذيع اليوم مباراة الاتحاد والتعاون في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، وتقام على أرضية استاد الملك عبدالله الدولي، حيث يحتل نادي الاتحاد المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري المحلي، والتعاون المركز الثالث عشر.

ويمكن استقبال القناة عن طريق إدخال التردد الحالي :

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 12284.

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معامل الترميز، 27500 عمودي.

القمر الصناعي، العرب سات.

التردد 12149.

معامل الترميز، 27500 أفقي.

مميزات القناة الرياضية السعودية

تتخصص القناة الرياضية السعودية في التخصص الرياضي فقط سواء على المستوى الإخبري أو البرامج الرياضية المنوعة، فهي تعرض المباريات وتستقطب خبراء الكرة السعودية ومحللي المباريات، من أجل تحليل المباريات وقت عرضها مباشرة، بالإضافة إلى ذلك فهي تقوم بعرض البرامج الرياضية التي تسعى لتثقيف الشباب السعوديين والعرب في الجانب الرياضي.