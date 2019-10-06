تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry للأطفال على النايل سات لأفضل برامج الكرتون

زادت عمليات البحث عبر جوجل لمعرفة تردد قناة Tom and Jerry للأطفال على النايل سات لأفضل برامج الكرتون، حيث يعشق الكثير من الأطفال برامج الكرتون بصفة عامة وخاصة كرتون توم وجيري المعوف باسم القط والفأر، والذي تم إنتاجه منذ عشرات السنوات ولكنه مازال إلى الآن يحظى بنسبة مشاهدة مليونية ويبحث عنه الملايين في كل وقت، لما يعرضه من لقطات كوميدية رائعة بين القط توم والفأر جيري، وسعي كل منهما للإيقاع بالآخر.

تردد قناة Tom and Jerry

تقدم قناة توم وجيري كل ما هو جديد في عالم أفلام الكرتون، وتم إطلاق اسم توم آند جيري على القناة على الرغم من أنها لا تظهر بهذا الاسم عبر النايل سات لأنها تقوم بعرض أفلام القط والفأر المحببة للكبار والصغار كاملة، بالإضافة إلى تقديم برامج وألعاب ذات محتوى هادف وجذاب للأطفال، ومن الجدير بالذكر أن القناة تحمل اسم test 1 على جهاز الاستقبال، ويمكن استقبالها عبر تردد :

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11354.

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الإستقباط : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

كرتون توم آند جيري

يُعرف كرتون توم وجيري باسم القط والفأر، وهو مكون من عدد من الحلقات يصل إلى 161 حلقة، عبارة عن رسوم متحركة بشخصيات كرتونية خيالية رائعة أشهرها القط توم والفأر جيري، مع شخصيات أخرى كالكلب والسمكة الصغيرة وغيرهم، تم عرضه للمرة الأولى في عام 1940 وحصل على العديد من جوائز الأوسكار، وتدور أحداثه حول الصراعات الكوميدية لرغبة القط في تناول الفأر كوجبة شهية، ومقالب الفأر لهروبه في كل مرة.