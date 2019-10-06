“هنا ” تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية الناقلة لمباريات الدوري المغربي وشاهد...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب فور هوست، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا اللقاء عن تردد القناة المغربية الثالثة الرياضية، التي يهتم بمشاهدتها الملايين من المغاربة والعرب، لما تقدمه القناة من محتوى متميز واستخدامها لأحدث المعدات والكاميرات، لإخراج أفضل صورة وأنقى صوت لمشاهديها في الوطن العربي.

قناة المغربية الرياضية الثالثة بدأ بثها يوم 16 من سبتمبر عام 2006، وهي ملك للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وتبث برامجها ومبارياتها من الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

أهم المباريات التي تنقلها القناة اليوم

المباراة موعد المباراة المنافسة الجيش الملكي/ أوليمبك أسفي 15.00 بتوقيت المغرب بتوقيت 16.00القاهرة،17.00بتوقيت السعودية الأسبوع الثالث الدوري المغربي حسنية أغادير/ نهضة بركان 17.00 بتوقيت المغرب، 18.00 بتوقيت القاهرة،19.00 بتوقيت السعودية الأسبوع الأول من الدوري المغربي الرجاء البيضاوي/ رجاء بني ملال 19.00 بتوقيت المغرب،20.00 بتوقيت القاهرة،21 بتوقيت السعودية الأسبوع الأول من الدوري المغربي الدفاع الجديدي ، الوداد البيضاوي 19.00 بتوقيت المغرب،20.00 بتوقيت القاهرة،21.00 بتوقيت السعودية الأسبوع الأول الدوري المغربي

التردد الجديد للقناة المغربية الرياضية 3 على مختلف الأقمار الصناعية

القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز المغربية الرياضية 3 نايل سات 11474 V 27500 المغربية الرياضية 3 عرب سات 12683 V 27500 المغربية الرياضية 3 هود بير 10873 V 27500

أهم الفاعليات التي تنقلها القناة الرياضية المغربية الثالثة