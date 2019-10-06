|| أحدث|| “تردد ” عندنا هنا لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات تابع...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.
تقام اليوم العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية، الدوري الانجليزي والدوري الإيطالي والدوري الأسباني، ففي الدوري الانجليزي يلعب مانشستر سيتي المنافس الأول لليفربول ضد فريق ولفرهامبتون، والمباراة تقام على ملعب السيتي، ويسعى السيتي للفوز ومواصلة مطاردة الليفر على اللقب الذي يحمله من العام الماضي.
أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم
|المباراة
|موعد المباراة
|القناة الناقلة
|المنافسة
|مانشستر سيتي/ ولفرهامبتون
|15.00 بتوقيت القاهرة،16.00 بتوقيت المملكة
|بي إن HD 2
|الدوري الانجليزي
|ساوثهامبتون/ تشيلسي
|15.00 بتوقيت القاهرة،16.00 بتوقيت المملكة
|بي إن HD 1
|الدوري الانجليزي
|أرسنال / بورنموث
|15.00 بتوقيت القاهرة،16.00 بتوقيت المملكة
|بي إن HD7
|الدوري الانجليزي
|نيوكاسل /مانشستر يونايتد
|17.30 بتوقيت القاهرة،18.30 بتوقيت المملكة
|بي إن HD 2
|الدوري الانجليزي
التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات
|اسم القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|بي إن سبورت الإخبارية
|12604
|نايل سات
|H
|27500
أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها
- تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة.
- برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
- برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار.
- برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي.
- الليغا في أسبوع يقدم كل أخبار الدوري الأسباني لكرة القدم.
- برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.