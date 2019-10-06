“حالاً” أحدث تردد لقناة أون سبورت “1,2” 2019 على النايل سات / للتميز في...

نتشرف بالتواجد معكم لعرض تردد “قناة أون سبورت”، فهي من أهم القنوات وأكثرها مشاهدة في مصر والعالم العربي، من خلال الجماهير الرياضية وعشاق كرة القدم المصرية، حيث تقدم الأحداث الرياضية أول بأول، وهي القناة الناقلة لمباريات الدوري الممتاز مباشر، وتهتم ايضا بالمباريات الدولية والكرة الأوروبية والعربية، مما زاد من نسب المشاهدة وخاصاً من عشاق كرة القدم، وتعتبر ملاذاً لعدد كبير من المشاهدين المصريين، نظراً لأنها قناة مجانية ليس لها إشتراك.

تردد قناة “أون سبورت”1-2، حالة من البحث مستمرة حول التردد الصحيح لقناة “أون سبورت 1-2″، القناة الأشهر على ساحة القنوات الرياضية الأن بمصر، حيث حجزت لها مقعدها في الصفوف الأولي بين القنوات المتميزة في عرض المحتوي الرياضي الذي يبث على شاشتها، لامتلاكها أحدث التقنيات وتضم عدد من مشاهير الرياضة ببرامجها.

مباريات اليوم “الدوري المصري”

الجونة/ مصر المقاصة الساعة 3 عصراً الأسبوع الثالث حرس الحدود/ طنطا الساعة 5,30 مساءً الأسبوع الثالث طلائع الجيش/ بيراميدز الساعة 5,30 مساءً الأسبوع الثالث الزمالك/ نادي مصر الساعة 8 مساءً الأسبوع الثالث

ودائماً نتواجد معكم من خلال موقعنا المتميز “عرب نيوز”، لتقديم أفضل وأهم الأخبار التي تخص الترددات لأشهر القنوات الرياضية، و على رأسها “أون سبورت” التي لاقت شهرة كبيرة وسط الجمهور المصري، العاشق لمباريات كرة القدم التي يهتم بمشاهدتها، وبالفعل تقوم القناة بإرضاء رغبات المشاهدين وعرض مباريات الدوري المصري الأكثر مشاهدة.

وقد حازت قناة أون سبورت على شهرة عالية، بين القنوات الرياضية وعلى مستوي الشرق الأوسط، نظراً لإهتمام إدارة القناة، بعرض كل ماهو جديد يخص الشأن الرياضي، وتضم قناة أون سبورت مجموعة متميزة من أشهر وألمع، نجوم الكرة المصرية والإعلاميين المتخصصين في مجال الرياضة، ومنهم الكابتن أحمد شوبير والكابتن حازم إمام والإعلامي سيف زاهر.

تردد قناة أون سبورت الرياضية 2019 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي 10853 H 27500 نايل سات

ونقوم بالمتابعة لكل ما هو جديد، يخص تردد قناة أون سبورت والتردد الخاص بها الذي يبث بصيغة HD، وذلك لسلامة متابعة القناة من خلال مختلف أجهزة الإستقبال، وذلك لما تقدمه قناة أون سبورت من متابعة وعرض شيق، وتحليل للمباراة في إستديو تحليلي قبل وبعد المباراة لشرح الفنيات للمشاهدين.