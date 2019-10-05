اضبط تردد قناة توم وجيري 2019 الجديد علي النايل سات Tom and Jerry

تردد قناة توم وجيري الجديدة 2019 علي النايل سات يكثر البحث عنه من العديد من الآباء والأمهات الذين يريدون إضافة هذه القناة ضمن القنوات المفضلة ليراها أولادهم، قناة توم وجيرى لا تظهر بهذا الاسم، لكنها تذيع أفلام الكرتون القط والفأر، والتي تحكي عن الصراع بين القط والفأر، والمقالب التي يصنعها الفأر، و هى تجب الأطفال بشكل كبير، وبالرغم أن أفلام كارتون توم وجيرى منذ عشرات السنين، الا أنها مازالت تحتل الصدارة فى المشاهدة بين الأطفال والكبار.

تردد قناة كرتون توم وجيرى 2019 Tom and Jerry

ننشر لكم تردد قناة توم وجيرى والتي تتواجد علي القمر المصري النايل سات، حيث تعرض القناة أخر الأفلام للثنائي توم وجيرى أشهر كرتون تم تقديمه القرن الماضي، والذى حقق نجاحاً كبيراً على مدار كل هذه السنوات وأصبح الكارتون المفضل للأطفال والآباء والأمهات أيضا.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

قناة توم وجيري 2019

تقدم قناة توم وجيري العديد من البرامج التعليمية للأطفال، والأغاني التي تجذب الأطفال إليها، بالاضافة إلى أفلام الكرتون المفضلة، وأفلام توم وجيري الرائعة.