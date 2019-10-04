الآن ضبط احدث تردد قناة ابن عثيمين السعودية على القمر الصناعي نايل سات | رابط البث المباشر للقناة

بعد تغيير تردد قناة ابن عثيمين السعودية بحث الكثيرون عن التردد الجديد للقناة لمتابعتها مرة أخرى، حيث تقدم قناة ابن عثيمين باقة مميزة من البرامج الدينية وتقدم بثا لدروس الشيخ محمد بن عثيمين الدينية وخطبه المميزة وتعرض فتاواه ولقاءاته المميزة وكذلك تعمل على تقديم الخطب الاسلامية المتنوعة والفتاوى الدينية، وتبث القناة برامجها على مدار اليوم كما تقدم إعادة للبرامج المذاعة خلال اليوم.

تعد قناة ابن عثيمين السعودية قناة متخصصة دينية تابعة لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية.

– تردد قناة ابن عثيمين السعودية

بدأ البث التجريبي لقناة ابن عثيمين السعودية لأول مرة في أول أيام عيد الفطر المبارك عام 1428 هجريًا، ثم تحول لبث مرئي مع بداية شهر جمادى الأول من العام الهجري التالي.

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كانت قناة ابن عثيمين تبث في البداية من خلال قمر عرب سات الصناعي، ثم انتقل بعدها البث ليكون عبر قمر نايل سات الصناعي، وهي تبث حاليا بصورة مجانية دون تشفير أو تقطيع في البث.

تجاهد قناة ابن عثيمين لتقديم محتوى مميز يتناسب مع كافة الفئات العمرية والجنسية مما جعلها واجهة لكثير من المسلمين في مصر والسعودية وكذلك الوطن العربي لما تقدمه من برامج تتناسب فكريًا ودينيًا مع الجميع، وأصبحت في فترة قليلة محل بحث الكثير من المشاهدين لمتابعة كل ما يعرض عليها من برامج مثل برنامج شرح الكافي، واقتضاء الصراط المستقيم وكذلك العديد من البرامج الدينية الأخرى مع انتقاء مجموعة مميزة من المشايخ والدعاة.

البث المباشر قناة ابن عثيمين

تقدم قناة ابن عثيمين السعودية لمشاهديها في جميع أنحاء الوطن العربي أكثر من طريقة لمشاهدة البث المباشر للقناة فيمكنك مشاهدة القناة عن طريقة الموقع الرسمي الذي أطلقته القناة، “ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا“، أو عن طريق موقع الفيديوهات الأول في العالم يوتيوب “ وحينها يمكنك متابعة البث المباشر للقناة دون أي مشاكل وعلى مدار اليوم، كما تعمل على نشر كافة مواعيد البرامج المذاعة عبر شاشتها من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو تويتر

التردد الجديد لقناة ابن عثيمين

يمكنك مشاهدة قناة ابن عثيمين عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على التردد التالي لضمان مشاهدة القناة بصورة صحيحة دون تقطيع أو تشفير.