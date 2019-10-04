تردد قناة بطوط الجديدة 2019 على النايل سات BATOOT KIDS

ظهرت منذ عدة أيام قناة جديدة على النايل سات هي قناة بطوط للاطفال، تقدم قناة بطوط على مدار اليوم عدد كبير من أفلام الكارتون التي أثارت إعجاب الأطفال خلال الفترة الماضية، وهي أفلام تم عرضها في السنوات الماضية معظمها تكون أفلام ديزني العالمية،وقد ظهر تردد قناة بطوط الجديدة كمطلب من الكثير من محبي مشاهدة أفلام الكارتون على النايل سات، ولذلك ننشر لكم اليوم تردد بطوط الجديد، وطريقة تنزيل القناة على النايل سات.

تردد قناة بطوط على النايل سات

قناة بطوط متاحة لجميع المشاهدين على النايل سات في التردد التالي :

التردد : 11411.

الاستقطاب : H.

الترميز : 27500.

قناة بطوط متاحة على النايل سات فقط بتقنية sd.

استقبل تردد بطوط على النايل سات

نشرح لكم في السطور التالية طريقة تنزيل تردد قناة بطوط على النايل سات، كل ما عليكم هو إما تشغيل البحث الألي في جهاز الاستقبال على قمر النايل سات، أو من خلال الدخول على install، ومنها ندخل على قائمة الأقمار الصناعية، ونختار النايل سات، ثم نضيف تردد جديد، ونكتب تردد قناة بطوط المكتوب في هذا المقال، ونضغط على كلمة بحث، وستجد القناة عقب انتهاء البحث ظهرت في قائمة قنوات النايل سات بشكل طبيعي تحت اسم BATOOT KIDS.