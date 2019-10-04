عاجل استقبل فيلم الممر في ذكرى أكتوبر على قناة on e – استقبل تردد قناة أون إي على القمر...

عاجل استقبل فيلم الممر في ذكرى أكتوبر على قناة on e – تردد قناة on e يهتم الكثير بمتابعة قناة أون آي على النايل سات حيث تكون من أكثر القنوات المصرية التي لها نسبة مشاهدة عالية حيث تحرص هذه القناة على تقديم كل ما هو جديد وتحليل بعض المواضيع الحصرية خاصة في السياسة، والاقتصاد إضافة إلى تقديم عروض ترفيهية، وفنية، ويتابعها الكثير من الجماهير المصرية، والدول العربية لأنها تقوم بتقديم كل ما يهم المشاهد بالإضافة إلى أنها تعمل على نشر الوعي الاجتماعي، والثقافي بين الناس، وتقدم برامج مميزة مع استعمال التقنيات الحديثة في التكنولوجيا.

فيلم الممر التاريخي يعرض على قناة “ON E”

بمناسبة احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر قررت قناة “ON E”، عرض الفيلم الممر في ذكرى انتصار 6 أكتوبر يوم الأحد القادم ويعاد يوم السبت 12 أكتوبر.

والفيلم يجسد بطولة رجال القوات المسلحة والصاعقة المصرية خلال فترة حرب الاستنزاف والأوقات الصعبة مجسد أروع صور البطولة والتضحية.

الفيلم بطولة كوكبة من النجوم الفن منهم أحمد عز،هند صبري، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

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تردد قناة on e آون إي

يمكن لجميع متابعين قناة أون الحصول على تردد هذه القناة من خلال الجدول التالي حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع، ومشاهدة جميع البرامج المتنوعة على هذه القناة على التردد الجديد دون حدوث تشفير أو تقطع البث أثناء المشاهدة، وتردد قناة أون آي هو الآتي في الجدول.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 10853 (h) 27500 أفقي 5/6

فيديو يوضح تردد قناة أون إي 2019

استقبل تردد للقنوات الآتية:

قناة أون آي 2019

تعتبر قناة أون آي من أفضل القنوات المصرية التي تقوم بتقديم برامج مميزة برامج إخبارية، وحوارية وتهتم أيضا بمجال الرياضة، والفن بالإضافة إلى أنها تهتم بتقديم برامج دينية مميزة حتى تقوم بإرضاء جميع متابعي هذه القناة، وتقوم أيضا بتقديم أجمل المسلسلات المتنوعة بشكل دائم، وتقوم بعرض أهم الأنباء العالمية، والفنية التي يهتم بها نسبة كبيرة من المشاهدين في الدول العربية.

جدول برامج قناة ON E 2019

مستمرين معكم عبر التحديثات، لإضافة كل جديد تقدمة قناة أون إي المتخصصة.