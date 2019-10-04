“انطلاقة جديدة” تردد قناة أم بي سي 5 mbc المغاربية “أكتوبر 2019”

أعلنت مجموعة قنوات أم بي سي السعودية عن انطلاقة جديدة، تردد قناة أم بي سي 5 mbc على النايل سات وعرب سات بمحتوى متميز ومتنوع ليناسب كافة فئات المجتمع باهتماماتهم المختلفة، وتركز على التنوع في عرض المسلسلات والأفلام والبرامج المختلفة، وذلك ما اعتادت عليه شبكة قنوات أم بي سي بمختلف شاشتها في استهداف الجمهور بجميع أعمارهم وطبقاتهم، فهي تشمل 15قناة ركزت من خلالهم على خلق مكانة متميزة والدخول في حلقات منافسة القنوات الفضائية على الأقمار الصناعية المتاحة في مصر والدول العربية.

يتيح تردد قناة أم بي سي 5 mbc سبتمبر 2019 إمكانية عرض محتوي منوعات وثقافة وفن لدول الوطن العربي، وتهتم بعرض كافة الأحداث في الدول الأفريقية، ببرامج مختلفة معتمدة على فريق إعداد قوي يستهدف عرض المضامين الإعلامية بأسلوب تشويقي، جعل الجميع يتساءل عن موعد انطلاقها، ومن المفترض أن بداية عرضها خلال اليومين الماضيين، ومن وقتها يزداد البحث عن تردد قناة أم بي سي الجديدة لمتابعة ما تعرضه، ومن أشهر قنوات mbc (قناة Mbc مصر – قناة MBC 2 – قناة mbc 3 – قناة mbc دراما – قناة أم بي سي العراق MBC Iraq).

تردد قناة أم بي سي 5 mbc الجديد “المغرب العربي”

رابط صفحة قناة أم بي سي mbc 5 على الفيس بوك

تردد قناة أم بي سي 5 على القمر الصناعي نايل سات

تتمكنون من ضبط أجهزة الريسيفرات على تردد قناة أم بي سي 5 mbc على قمر نايل سات من خلال إدخال رموز الجدول التالي:

التردد 11559

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة أم بي سي 5 على القمر الصناعي عرب سات

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ 12284 27500 عمودي 5/6

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