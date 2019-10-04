تشكيلة متنوعة | تردد قنوات زلزال الجديدة Zilzal تحديث أكتوبر 2019

نقدم لكم ترددات مجموعة قنوات زلزال الجديدة على القمر الصناعي نايل سات التي ظهرت بدلاً من قنوات الهضبة، قنوات زلزال الفضائية هي مجموعة من القنوات المختلفة التي يحبها ويعشق متابعتها المشاهدين في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي تضم مجموعة قنوات زلزال الفضائية 6 قنوات متخصصة في عرض الأفلام العربية والمسلسلات والمسرحيات العربية والمصرية.

تتميز مجموعة قنوات زلزال بتقديم محتوي متميز للمشاهدين عبر شاشتها، مجموعة قنوات زلزال تقدم كل ماهو جديد وقديم لجمهورها في كل مكان وهي من أشهر القنوات المتخصصة في عرض الأفلام المصرية المتنوعة الحديثة والقديمة والمسلسلات الدرامية والمسرحيات .

ترددات قنوات زلزال الجديدة 2019 على نايل سات

سنقدم إليكم من خلال هذا التقرير الترددات الجديدة لمجموعة قنوات زلزال على القمر الصناعي نايل سات ويمكنكم الآن ضبط جهاز الريسيفر الخاص بكم على الترددات الجديدة لاستقبال وتنزيل مجموعة قنوات زلزال .

تردد قناة زلزال دراما Zilzal Drama

وهي قناة من أفضل القنوات التي تعرض المسلسلات الدرامية المصرية والعربية الحديثة التي يتابعها المشاهدين بشغف في مصر والوطن العربي .

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التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12563 عمودي 27500 3/4

تردد قناة زلزال سينما Zilzal CINEMA

وهي قناة متخصصة في تقديم محتوي متنوع من الأفلام العربية الجديدة والأفلام القديمة، أفلام السينما المصرية.

التردد 12562

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة زلزال اليوم Zilzal AL YOOM

وهي قناة متخصصة في عرض المسلسلات والدراما المصرية في يوم واحد وتقديم المسلسل كامل مجمع الحلقات بشكل مباشر.

التردد 10872 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة زلزال كلاسيك Zilzal CLASSIC

هي قناة متخصصة في الأفلام العربية وأفلام السينما المصرية القديمة والمسرحيات.

التردد 10872

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة زلزال سينما

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 12562 27500 عمودي ( V ) 3/4

تردد قناة زلزال أفلام

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 12562 27500 عمودي ( V ) 3/4

تردد قناة زلزال كلاسيك

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 10872 27500 عموي ( V ) 3/4

تردد قناة زلزال اليوم

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 12562 27500 عمودي ( V ) 3/4

تردد قناة زلزال مسلسلات

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 12562 27500 عمودي ( V ) 3/4

تردد قناة زلزال دراما

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 12562 27500 عموي ( V ) 3/4

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