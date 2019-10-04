“BADER ADAN1” تردد قناة بندر عدن اليمنية الجديد تحديث أكتوبر 2019 على أقمار “نايل...

- 1/2
- 2/2
تردد قناة بندر عدن BADER ADAN1 الفضائية الجديدة والتي تستعرضها معكم تفصيلاً، فقد فرضت القنوات اليمنية وجودها على الساحة الإعلامية مؤخراً، ونقدم من خلال هذا التقرير إحداثيات تردد قناة بندر عدن الجديد وتجدر الإشارة إلى أن القناة قد انطلق بثها يوم 24 أكتوبر 2018، وقد انطلق بث فناة بندر عدن من القاهرة بمصر على القمر نايل سات، وبذلك تعتبر القناة من أحدث القنوات اليمنية التي في أطلت علينا في سماء الإعلام المرئي الفضائي، وتعتبر قناة بندر عدن قناة لكل اليمنيين، ويتابع القناة مشاهدين كُثر في كافة أرجاء الوطن العربي للتعرف على أخر أخبار اليمين السعيد.
وتجدر الإشارة إلى أن تردد قناة بندر عدن بدأت بتقديم محتوى متميز وبرامج عديدة متنوعة، وتهتم قناة بندر عدن بالجانب الاجتماعي والثقافي لأبناء اليمن، ولم تغفل القناة الجانب السياسي والخبري، كما تهتم القناة أيضا بالبرامج الثقافية والدينية والترفهية، وتسعى القناة من خلال تغطية بثها الجغرافي الواسع على القمر نايل سات، تسعى القناة لانتشار عربي واسع.
تردد قناة بندر عدن اليمنية الجديد على نايل سات .. هوتبيرد
تردد قناة بندر عدن الجديد
وتعتبر قناة بندر عدن إضافة إعلامية متميزة للإعلام اليمني الفضائي المرئي، حيث يبحث أبناء اليمن عن صوت يمني حر، فقناة بندر عدن الفضائية هي تعتبر امتداد حقيقي لإذاعة بندر عدن، فهي قناة تعبر عن صوت الجنوب اليمني، ولمتابعة القناة يجب ضبط جهاز الاستقبال “الرسيفر” لدى من يبحث عن تردد قناة بندر عدن على الترددات التالية
تردد القناة على النايل سات
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|12680
|30000
|افقي
تردد القناة علي هوت بيرد
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|11200
|27500
|أفقي
تعتبر قناة بندر عدن من القنوات ذات التصنيف الإخباري، وهي من القنوات اليمنية الجديدة، وتبث قناة بندر عدن محتواها الإعلامي بتقنية sd العادية، وذلك على القمر المصري نايل سات، وكذلك على القمر الأوروبي الهوتبيرد.
التردد على القمر الصناعي نايل سات
- التردد هو 12680 أفقي
- معدل الترميز 30000
التردد على القمر الصناعي هوت بيرد
- التردد هو 11200 أفقي
- معدل الترميز 27500
ومن الجدير بالذكر أن الجهة التي أطلقت بث قناة بندر عدن هي إذاعة بندر عدن التي أعلنت اليوم عن بثها التجريبي من العاصمة المؤقتة عدن. وبحسب القائمون على أمر ألإذاعة : فإنها قد بدأت البث التجريبي يوم الجمعة الموافق الثاني من سهر فبراير 2018، وذلك على التردد 99.9، ومن المعروف أن ألإذاعة اتخذت على عاتقها تقديم رسالتها في إنتاج البرامج التي تلبي رغبات أهل اليمن، خاصة البرامج المجتمعية، والفنية الترفيهية، والرياضية وكذلك البرامج الخاصة بالأطفال والصحة.
وتجدر الإشارة إلى أن قناة بندر عدن تقوم بتقديم نشرة أخبار وذلك بالتعاون مع قناة تلفزيون الآن، كما تقوم القناة أيضا بعرض أهم الأحداث المحلية والعربية والدولية، كما أن للجانب الاجتماعي والتنموي أهمية خاصة لما تقدمة القناة.
رابط الاذاعة على فيس بوك فقد قامت قناة بندر عدن بنشر ما يلي على موقعها وصفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
تنوه إدارة شبكة بندر عدن للبث الرقمي لمشتركيها الأعزاء أن القناة التي صدرت اليوم على القمر الصناعي نايل سات تحت مسمى (بندر عدن) وتبث القناة من خلال التردد / 12688 معدل الترميز / 30000، والقناة ليست لها أدنى صلة بشبكة بندر عدن للبث الرقمي ، فشبكة بندر عدن للبث الرقمي هي شبكة رياضية أسرية في المقام الأول ونطاق بثها على الأراضي الواقعة في محافظة عدن وضواحيها، وهي خاصة للشباب وللأسرة وهي لا تتبع أي طائفة أو حزب، لذا وجب التنويه والله الموفق، للتواصل على الرقم التالي: 02276026
أخبار شبكة قناة بندر عدن وكل جديد عبر الروابط التالية
أقرأ أيضا وتعرف على:
ترددات جميع قنوات القمر نايل سات الجديدة “تحديث أكتوبر 2019” التردد السحري لتنزيل وتحميل جميع الترددات بضغطة واحدة
في لإطار سعي قناة بندر عدن والإذاعة التابعة للقناة لتكون إضافة إعلامية حقيقية على الساحة الإعلامية اليمنية والعربية، كما تسع القناة لتؤدي دورها التنموي للمجتمع اليمني بأسره، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة على قناة بندر عدن الجديدة