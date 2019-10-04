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تردد قناة المغاربية الجزائرية الجديد على نايل سات “Al Magharibia” أكتوبر 2019...

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تردد قناة المغاربية الجزائرية الجديد على النايل سات “Al Magharibia” والتي تعاظم البحث عن ترددها خاصة بعد الأحداث الأخيرة بجمهورية الجزائر، فتتميز قناة المغاربية بكونها قناة إخبارية من الطراز الأول، كما تتميز القناة أيضا بمتابعة لحظية للأحداث الجارية، وتبث قناة المغاربية محتواها الإخباري من خلال ترددها على القمر نايل سات، وبث قناة المغاربية متواصل دون انقطاع على مدار اليوم 24 ساعة، وتواصل القناة بثها بتغطيات مباشرة للثورة الجزائرية، وكذلك تهتم القناة بنقل الأحداث العربية والعالمية بجانب تغطيتها للأحداث المحلية الجزائرية، واستطاعت القناة أن تضم إليها فريق عمل متميز، كذلك نخبة من المراسلين المنتشرين بجميع أنحاء العالم.

ومن الجدير بالذكر أن قناة المغاربية تتمتع بالاستقلال، وتهتم القناة بكافة النواحي الإخبارية والاقتصادية وكذلك الأحوال المجتمعية للشعب الجزائري، واستطاعت القناة أن تنال ثقة المشاهد الجزائري والعربي للحيادية والاستقلال عن السلطة في تناول الأحداث والأخبار.

تردد قناة المغاربية Al Magharibia الجديد على النايل سات

الموقع الرسمي لقناة المغاربية Al Magharibia بث مباشر

الصفحة الرسمية لقناة المغاربية Al Magharibia على الفيس بوك

الصفحة الرسمية لقناة المغاربية Al Magharibia على تويتر

رابط الصفحي الرسمية لقناة المغاربية Al Magharibia على موقع التواصل يوتيوب

تردد قناة المغاربية Al Magharibia 2019

تردد فناة المغاربية الجزائرية على نايل سات

تردد فناة المغاربية الجزائرية Al Magharibia على نايل سات
اسم القناة على قائمة القنوات القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التقنية

Al Magharibia

نايل سات 11315 رأسي V 27500 5/6 SD

أهم برامج قناة المغاربية Al Magharibia الأولى

كما سنتناول أهم من خلال هذا التقرير الشامل العديد من أهم البرامج التي تقدمها قناة المغاربية والتي نالت كامل رضى المشاهد الجزائري، وأيضا تحظى القناة بانتشار واسع بكافة البلدان العربية، ومن أهم البرامج التي تقدمها القناة سنتناولها تفصيلا.

برنامج الحدث

برنامج الحدث على قناة المغاربية

برنامج الحدث على قناة المغاربية Al Magharibia

فبرنامج الحدث هو برنامج يقدم يومياً، ويتميز برنامج الحدث بتناول القضايا الهامة التي تهم المجتمع، كما تستضيف القناة المسؤولين السياسيين والاقتصاديين من خلال لقاءات حوارية مباشرة ومن خلال المحادثات التليفونية.

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برنامج تغطية خاصة

برنامج تغطية خاصة على قناة المغاربية

برنامج تغطية خاصة على قناة المغاربية Al Magharibia

ويرصد برنامج تغطية خاصة المناسبات الخاصة والتواريخ المهمة والملفات الشائكة عبر التركيز عليها في عدة برامج متتالية بما يتناسب وأهميتها ويكشف تفاصيلها للمشاهد العادي وللمتخصص..

برنامج صدى الشارع

برنامج صدى الشارع على قناة المغاربية

برنامج صدى الشارع على قناة المغاربية Al Magharibia

بشكل تفاعلي يومي يتطرق إلى قضية اجتماعية أو سياسية أو ثقافية ثم يفتح المجال للمشاهدين ليعبروا عن آرائهم في الموضوع بحرية لا سقف لها إلا التجريح في الأشخاص أو الهيئات أو الدول .

برنامج الأخبار

برنامج الأخبار على قناة المغاربية

برنامج الأخبار على قناة المغاربية Al Magharibia

برقيات إخبارية موجزة تغطي آخر أحداث الساعة في المنطقة المغاربية وبقية العالم .

برنامج  قالت الصحف

برنامج قالت الصحف على قناة المغاربية

برنامج قالت الصحف على قناة المغاربية Al Magharibia

برنامج يومي يطلع المشاهد على أبرز ما جاء في الصحف المحلية والدولية من أخبار وتحليلات ومقالات رأي لأبرز الكتاب والمحررين المحليين والعالميين.

برنامج صحتك لا بأس

برنامج صحتك لا بأس على قناة المغاربية

برنامج صحتك لا بأس على قناة المغاربية Al Magharibia

برنامج أسبوعي تفاعلي يهتم بالقضايا الصحية المتنوعة ويعمل على نشر التوعية بها مستضيفا نخبة من المختصين في الطب والتغذية والرياضة. كما يتيح البرنامج الفرصة للمشاهدين للتواصل المباشر مع الضيوف للاستفسار وطلب النصيحة .

برنامج دواكم في يديكم

برنامج دواكم في يدكم غلى قناة المغاربية

برنامج دواكم في يدكم غلى قناة المغاربية Al Magharibia

برنامج أسبوعي يتناول بالشرح والتبسيط التغذية الطبيعية ودرها في الوقاية والعلاج من الأمراض ويقدم نصائح تطبيقية لعلاجات طبيعية خالية من الكيماويات.

تردد قناة المغربية Al Magharibia على النايل سات

  • الترددات الجديدة نايل سات:
  • التردد: 11315 عمودي
  • معامل التصحيح: 6/5
  • ترميز: 27500

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في حال كان لديكم أي استفسار أن تساؤلات يسعدنا التواصل معكم من خلال التعليقات على هذا التقرير، كما نعدكم بتحديث دائم لأي تغير قد يطرأ حتى تردد القناة، ونتمنى لكم ماهدة ممتعة

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