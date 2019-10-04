تردد قناه مايك MEC TV الكويتية middleeast.channel.tv على نايل سات “تحديث أكتوبر 2019”...

نستعرض مع متابعينا تردد قناه مايك MEC TV الكويتية middleeast.channel.tv على النايل سات فهي قناة مصر الطيبة، كما نقدم لكم اليوم أحدث تردد لقناه مايك MEC TV الكويتية على القمر المصري النايل سات، حيث يعد تردد قناه MEC TV على قمر النايل سات من اكثر ترددات القنوات بحث في الآونة الأخيرة، وذلك بعد التغيير الأخير في تردد القناة، وقد صرحت القناة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن قرب عودة بث القناة من جديد على الترددات الواردة بهذا التقرير، وذلك من خلال رسالة وجهتها القناة لمشاهديها، وكان محتوى الرسالة كالتالي.

إلى مشاهدين قناه مايك MEC TV الكويتية الكرام، نحن سعداء باهتمامكم البالغ بقناه مايك MEC TV الكويتية وما أدهشنا إدارة القناة هذا العدد الهائل من المتابعين للقناة وما تقدمه، وأن إدارة القناة قد نبهت منذ فتره عن انقطاع البث مؤقتا، وقريبا إن شاء الله ستعاود قناه مايك MEC TV الكويتية بثها بشكل جديد، وأن القناة س مع ستتابع الحلقات التي توقف عندها البث ولكم الشكر.

تردد قناه مايك MEC TV الكويتية على نايل سات

الموقع الرسمي على الفيس بوك

صرح المنتج الفني بشبكة قنوات mec الكويتية وائل عباس و العضو المنتدب بالقناة بان القناة سوف تطلق برنامج أصوات فنية وذلك لاكتشاف المواهب الفنية المتنوعة في الغناء والطرب والتمثيل والمسرح، هذا وقد صرحت القناة بقرب عودة القناة للبث المباشر من جديد.

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تردد قناه مايك MEC TV الكويتية على النايل سات 2019

تردد قناه مايك MEC TV الكويتية الجديد

القمر النايل سات التردد 11179 القطبية أفقي معدل الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500

القناه تبث محتواها ضمن قائمة القنوات تحت اسم MEC TV ، وما زالت شاشه ألوان وغير معروف توجهها حتي الآن وشبكة راديو وتلفزيون MEC تشمل ثلاث قنوات

MEC باللون الأزرق

MEC باللون الأحمر

MEC باللون البرتقالي

وتجدر الإشارة إلى تصريح السيد وائل عباس بأن برنامج أصوات فنية، يتم من خلاله اكتشاف المواهب الجديدة، سوف يكون بمثابة نافذة وشعاع من الأمل لجميع المواهب أصحاب الأصوات الذهبية، وذلك لحصولها على فرصة تقديم مواهبها الغنائية والموسيقية وذلك عن طريق هذا البرنامج.

وأضاف وائل عباس أيضا أن هذا البرنامج، سيتم من خلاله تقديم جميع المواهب الفنية العديدة، سواء كانت في مجال الغناء أو الموسيقى أو فن الفلكلور الشعبي وكذلك مواهب الطرب الأصيل، أما عن مقدمي برنامج أصوات فنية، فيقدمه المطرب سامح عبد الكريم والإعلامية خلود صادق.