” iraqiya sports ” تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2019 لمتابعة المباريات (مباشر)

في ظل زيادة عمليات البحث عن تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2019 لمتابعة الأحداث الرياضية المنقولة عبر القناة العراقية الرياضية، فقد قمنا بتوفير تردد قناة العراقية الجديد iraqiya sports على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، حيث يتم الحصول على القناة من خلال ضبط الهوائي اللاقط “الدش” على القمر الصناعي المطلوب أو المتاح لديكم، ثم ضبط جهاز الاستقبال “الرسيفر” على التردد الصحيح للقناة، ثم البحث عن القناة ليتم الحصول على قناة العراقية الرياضية بشكل يسير.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة العراق والبحرين اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 14 أغسطس 2019م عبر قناة العراقية الرياضية التي يتم استقبالها من خلال ضبط تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2019 المرفق بالمقال، حيث ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم في الوطن العربي هذه المباراة النهائية في بطولة اتحاد غرب آسيا 2019، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز ننشر تردد قناة العراقية الجديد 2019 لمن يرغب في الحصول عليه لمتابعة مباراة اليوم.

تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2019

انطلقت قناة العراقية الرياضية للعمل أول مرة في عام 2005م وبدأت القناة عملها من خلال البث الأرضي في بعض المدن بدولة العراق وهم (بغداد، كربلاء، الناصرية، البصرة)، ثم اتجهت قناة العراقية الرياضية للبث الفضائي عبر القمر الصناعي نايل سات بعد ذلك، ونظراً لما تقدمه القناة الرياضية من محتوى رياضي هام وأخبار رياضية عالمية ومحلية، فقد احتلت القناة الرياضية العراقية مكاناً هاماً لدى متابعي ومشاهدي مباريات الدوري العراقي، وكذلك لقت ترحيباً من محبي ومتابعي المنتخب العراقي بعد أن حصلت على حقوق بث مباريات الدوري العراقي.

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حيث يتم من خلال قناة العراقية الرياضية بث مباريات الدوري العراقي والأندية العراقية ومباريات المنتخب العراقي أيضاً، وتنقل قناة العراقية محتواها بتقنية HD و SD، ومن يرغب في الحصول على تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2019 raqiya sports يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

م القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح 1 عرب سات 10850 أفقي 27500 3/4 2 عرب سات 11747 أفقي 27500 3/4 3 نايل سات 12563 H 27500 5/6 4 نايل سات 12437 أفقي 27500 5/6 5 نايل سات 12380 أفقي 27500 5/6 6 نايل سات 12188 أفقي 27500 5/6

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ومن يرغب في متابعة المباريات التي يتم نقلها عبر قناة العراقية الرياضية HD وكافة البرامج التليفزيونية الناقلة لأخر المستجدات الرياضية المحلية والعالمية، يمكنه ذلك من خلال ضبط وإدخال تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2019 المرفق عبر موقع عرب نيوز.