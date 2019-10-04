ننشر تردد قناة العفاسي للقرآن الكريم “الجديد” 2019 عبر النايل سات بعد توقف البث لفترة

تردد قناة العفاسي للقرآن الكريم بعد انقطاع البث بها لفترة وتغيير ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، فيهم يحرصون على معرفة عن التردد الجديد لقناة العفاسي للقرآن الكريم 2019، لسماع آيات القرأن الكريم بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، وتستمر قناة العفاسي بإذاعة آيات القرآن الكريم بصورة متواصلة على مدار 24 ساعة بدون أي توقف أو تقطيع أو تشفير، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ، نعرض لكم من خلال هذا المقال تردد قناة العفاسي للقرآن الكريم 2019 بعد تغييره.

التردد الجديد لهذه القناة يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص، وذلك بعد أن توقف بثها على الأقمار الصناعية منذ فترة، حيث إنها تعرض أيضًا تعرض أيضًا حفلات الشيخ النادرة والمميزة في الكويت ومصر وغيرها من الدول العربية والغربية، كما تعرض أيضًا باقة مميزة من الأناشيد الدينية القديمة والحديثة للشيخ، وتعرض القناة أيضًا باقة من الأدعية الإسلامية الخاصة بكل عمل مثل دعاء فك الكرب والاستغفار وغيرها من الأدعية الإسلامية المختلفة.

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تردد قناة العفاسي للقرآن الكريم

تردد قناة العفاسي للقرآن الكريم يبحث عنه عدد كبير من المسلمين في أنحاء الوطن العربي، حيث إنها انطلقت من دولة الكويت دولة الكويت، ولا تقتصر برامج القناة على ترتيل آيات الذكر الحكيم بصوت الشيخ العفاسي وحسب، بل إنها تبث صلوات التراويح والتجهد في شهر رمضان المبارك، كما تنقل قراءات من صلوات في الحرم المكي ومن المسجد النبوي الشريف وذلك من خلال الترددات التالية التي نعرضها لكم من خلال السطور القليلة القادمة عبر هذا المقال:

تردد 10727 H أفقي_ معدل الترميز 27500.

تردد 10758 H أفقي_ معدل الترميز 27500.

تردد 10977 H أفقي_ معدل الترميز 27500.

التردد الجديد لقناة العفاسي للقرآن الكريم 2019

يحرص عدد كبير من المشاهدين على معرفة تردها بكافة أنحاء العالم العربي، حيث تمكنت في سنوات قصيرة الحصول على عدد هائل من المتابعين، مما جعلها تتربع على عرش القنوات الإسلامية في الدول العربية والإسلامية، وتتعدد القراءات التي يرتل بها الشيخ آيات الذكر الحكيم بين عشرة قراءات هي قراءات الأئمة نافع المدني، ابن كثير المكي، أبي عمرو البصري، ابن عامي الشامي، عاصم الكوفي، حمزة الكوفي، الكسائي الكوفي، أبي جعفر المدني، خلف بن هشام البزار البغدادي والإمام يعقوب المصري.