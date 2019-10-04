تردد قناة الكاس الرياضية 2019 Alkass على جميع الأقمار الصناعية .. احصل عليه من هنا

تردد قناة الكاس الرياضية 2019 Alkass على جميع الأقمار الصناعية يهتم بالحصول عليه كل متابعى كأس الأمم الآسيوية، فهى من أبرز القنوات الرياضية المطروحة على الساحة وتدخل منافسة مع قنوات بي آن سبورت، حيث أن قناة الكاس الرياضية استطاعت أن تخلق لها جماهيرية عريضة في المجتمع العربي لنقلها المباريات والدوريات الهامة المفضلة لدى عشاق كرة القدم، وتتكون مجموعة قنوات الكاس الرياضية القطرية من 8 قنوات متخصصة في الشأن الرياضي، ونحرص على توضيح تردد قناة الكاس الرياضية 2019 Alkass على جميع الأقمار الصناعية في هذا الموضوع.

قنوات الكاس الرياضية

حصلت قنوات الكاس الرياضية على حقوق بث مباريات كأس أمم اسيا 2019 مجاناً على شاشتها مما جعل الملايين يبحثون عن تردد قناة الكاس الرياضية 2019 Alkass على جميع الأقمار الصناعية

تردد قنوات الكاس 2019 نايل سات وعرب سات “مفتوحة” :

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12034 27500 أفقي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 12054 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الكأس الرياضية 1 HD 2019 نايل سات وعرب سات “مفتوحة” :

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500 أفقي 5/6

تردد قنوات الكاس الرياضية 2 HD 2019 نايل سات وعرب سات “مفتوحة” :

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500 أفقي 5/6

تردد قناة الكأس 3 HD 2019 “مفتوحة” :

Nilesat 101/102 7 غربا 11919 أفقي 27500 3/4

Arabsat 2A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 3/4

تردد قنوات الكأس 5 HD 2019 عرب سات مفتوحة” :

Arabsat 2A 26 شرقا تردد 12418 الاستقطاب أفقي Advertisements معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة الكأس 6 HD 2019 “مفتوحة” :

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4

ترددات قنوات الكاس الرياضية 7 HD عرب سات “مشفرة”:

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

ترددات قنوات الكأس الرياضية 8 HD 2019 “مفتوحة” :

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4

تردد قناة الكاس الرياضية HD عرب سات 2019 “مفتوحة” :

Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 3/4

ترددات قنوات الكأس Alkass علي كل الأقمار الصناعية 2019 :

القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 12245 ° E 27500 رأسي V 5/6 نايل سات 11919 W 27500 أفقي H 3/4 عرب سات بدر 6 12245 ° E 27500 أفقي H 5/6 آسيا سات 5 3660 ° E 27500 رأسي V 3/4 جالكسي 19 12084 W 22000 رأسي V 3/4

ويمكنكم متابعتنا للحصول على مختلف ترددات القنوات الرياضية كما عرضنا تردد قناة الكاس الرياضية 2019 Alkass على جميع الأقمار الصناعية.