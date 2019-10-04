تردد قناة هنا القدس 2019.. تعرف عليه

تردد قناة هنا القدس 2019 على النايل سات، يهم عدد كبير من مشاهديها معرفتها نظرا لما تقدمه من “أخبار مكتوبة، مصوّرة، مقاطع مصوّرة، تقارير إخباريّة، وثائقيّات، أفلام قصيرة، برامج مسجّلة، مباشرات إخباريّة، استوديوهات، مراسلين” حيث أن هذا المحتوى المتنوع في المعالجة الإعلامية يجعل الكثير يبحث عن تردد قناة هنا القدس 2019 على النايل سات، التي تبث بدون إيقاف على مدار ساعات اليوم، متسمة برامجها بالقالب الديني ذات الهدف في ثقافة مشاهديها عبر خدمتها الفضائية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لذا نقدم لكم متابعينا تردد قناة هنا القدس 2019.

تردد قناة هنا القدس 2019

“هنا القدس” هي قناة فلسطينية، تأسست عام 2011 مهتمة بنقل الأخبار على أرض الواقع معتمدة على الصورة والصوت عبر مواقع الإعلام، ولديها عدد من الرسائل، بينها إبراز قضية القدس بجانب حشد الجهود لدعم نلك القضية، بجانب الاعتماد على مجموعة من البرامج التوعوية الإسلامية، وبرامج القضايا الاجتماعية، بجانب تقديمها رسالة إعلامية حول فلسطين بأسلوب الصحافة المكتوبة على الانترنت، وتبث مجانا عبر “النايل سات”.

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وتظل قضايا الشأن الفلسطيني تهم قطاع كبير من المجتمع العربي، لرغبته في أن يلقى تحريره نهائيا، مما يجعل المواطنون العرب في حراك مستمر وبحث دائم عن كافة الأمور التي تخص مدينة القدس العريقة من جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية ونضال مرتبط بهم، وتعد “قناة هنا القدس” ضمن القنوات المهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل متعمق وثري.

برامج قناة هنا القدس

وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج، مثل “فقه الحياة، دليل الأصحاء، هكذا علمنا الرسول، الحدث، نافذة على الصحافة، أوراق شبابية، أسرتي، هنا سبورت، نسائم الحرية، وطن ومواطن، كلام جديد، القدس في الإعلام، وتتيح “قناة هنا القدس” والتي تكتب بقائمة القنوات التلفزيوني ” Hona Alqud”.

إليكم صفحة القناة على الفيس بوك: هنا

للبث المباشر عبر موقعها الرسمي: هنا

الراديو القدس: هنا

تردد قناة هنا القدس 2019 على نايل سات