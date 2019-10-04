تردد قناة الشروق الجزائرية العامة والإخبارية عبر النايل سات.. برامج ومسلسلات ومسابقات

تردد قناة الشروق الجزائرية، تلك الفضائية التي يبحث عنها العديد من الجزائريين وغيرهم عبر الوطن العربي لمتابعة الأخبار والمسلسلات والبرامج المنوعة بالجزائر، لذلك نوفر في التقرير التالي التفاصيل الخاصة بتردد قناة الشروق الجزائرية، المتوفرة عبر القمر الصناعي نايل سات وقمر صناعي عرب سات ويمكن تنزيله بسهوله من خلال الضبط الخاص بالقنوات. وانطلق البث التجريبي في عيد الثورة وذكرى تأسيس جريدة الشروق اليومي (الجزائر) حيث اتخذت من العاصمة الأدرنية عمان مقرا لها ولها مكتب معتمد بالجزائر، تبث القناة على نايلسات وعربسات وهوتبيرد.
أطلقت مؤسسة الشروق بداية من الساعة الصفر ليوم الأول نوفمبر 2011 ، البث التجريبي لقناتها الشروق على القمر الصناعي نايلسات، وجاءت هذه الانطلاقة في الذكرى الـ 57 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية المباركة، والذكرى الـ 11 لتأسيس يومية الشروق.
تردد قناة الشروق الجزائرية العامة والإخبارية
يمكن معرفة كافة الأمور المتعلقة بـ قناة الشروق الجزائرية عبر الموقع الالكتروني.
وعن تفاصيل تردد قناة الشروق الجزائرية، فهي كالآتي:
- الشروق العامة HD نيل سات: HD 10992 V SR: 5000
- SD نيل سات: SD 10922 V SR: 27500
- الشروق الإخبارية SD نيل سات: SD 10922 V SR: 27500
- الشروق سي بي سي بنة نيل سات: SD 10922 V SR: 27500
قناة الشروق الجزائرية
- الشروق TV هي قناة تلفزيونية جزائرية خاصة تابعة لمؤسسة الشروق، ضمن باقة الشروق.
- فيما بدأت بثها الرسمي في 15 مارس 2012. تمتلك القناة مجموعة من المكاتب على المستوى الوطني ومكاتب عالمية أخرى تمتلك شركة الشروق هذه القناة وجريدة الشروق مجلة الشروق العربي.
- تبث القناة مجموعة من البرامج المتنوعة طوال فترات اليوم; صباحية مثل:صباح الشروق، برامج دينية، مسلسلات، برامج رياضية، برامج مسابقات، وغيرها من البرامج الترفيهية والمنوعة.
- وحاليا تتواجد لقناة الشروق مجموعة من القنوات وهي الشروق الإخبارية، والمحتوية على برامج “نقاط على الحروف، الثقافة والناس، الساعة الدولية، منبر الجماهير، يحدث في الجزائر، شارع الصحافة”.
- كما تأتي قناة الشروق تي في، والتي بها برامج “وافعلوا الخير، أحكي حكايتك، خط أحمر، هذه حياتي، الماهر، يحدث في الجزائر”.
- وقناة سي بي سي بنة، التي بها برامج “احلم واطبخ، روبوتام، فقه النساء، حلاوة اليدين، صحتي في صحوري”.