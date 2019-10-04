آخر تحديث تردد قناة سما العين الإماراتية الجديد 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات

نرصد معكم آخر تحديث تردد قناة سما العين الإمارتية على القمر الصناعى نايل سات الذى يبحث عنه عدد كبير من محبى القناة لمشاهدتها ومتابعة برامجها، قناة سما العين الإماراتية هى قناة فضائية انطلقت من إمارة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهى واحدة من أهم القنوات الإماراتية الجديدة التى اشتهرت في الفترة الأخيرة كما تعرض قناة سما العين برامجها طول ساعات اليوم مع التركيز على فواصل إعلانية بسيطة.

تتميز قناة سما العين الإماراتية بتقديم محتوي هادف متميز ومتنوع بعرض الأخبار والمعلومات وتقوم قناة سما العين بتقديم باقة من أقوى البرامج الفنية والبرامج الثقافية والاجتماعية والبرامج الدينية ولكل ذلك من البرامج حققت نجاح كبيرلقناة ونسب مشاهدة عالية، وأيضًا يزداد البحث عن التردد الجديد من المشاهدين وعشاق القناة، قناة سما العين الإماراتية موجودة على فقط على القمر الصناعي نايل سات وليست متاحة على أي قمر أخر.

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تردد قناة سما العين الإماراتية الجديد 2019

يمكنكم الآن ضبط التردد الجديد لقناة سما العين الإماراتية لمتابعة كافة الأخبار الإماراتية والعربية وإليكم التردد الجديدعلى النايل سات على النحو التالي:

التردد 12604

الاستقطاب عمودي (v )

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 3/4

قناة سما العين الإماراتية

يمكن لمتابعي قناة سما العين الإماراتية ادخال التردد السابق لمشاهدة كافة البرامج المتنوعة والشيقة واللقاءات الحصرية التى يقدمها كبار الإعلاميين الإماراتيين التى تطرح أهم القضايا الموجودة على الساحة الإمارتية والعربية كما تعرض أهم الأخبار الفنية ولذلك إثارة إعجاب العديد من المشاهدين في دولة الإمارات وفى جميع الدول العربية.

ومن أهم البرامج التى تقدمها قناة العين الإماراتية: