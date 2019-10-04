Continue تردد قنوات مسلسلات تركية مدبلجة “أكتوبر” 2019 التحديث الأخير على الأقمار...

نرصد تردد قنوات مسلسلات تركية مدبلجة 2019 التحديث الأخير على الأقمار الصناعية المختلفة بعد طفرة البحث التى حققتها هذه الأيام، وأصبح الملايين من مختلف الدول العربية من عشاق متابعة المسلسلات التركية بأحداثها الشيقة، يرتبطون وجدانيًا بتفاصيلها، لتناولها موضوعات مختلفة عن نظيرها من أنواع الدراما بالبلدان الأخري، بالإضافة إلى أنها تضم مناظر ممتعة وأسلوب إخراجي مبدع في عرض الأحداث، لذلك نجد أن البحث لايتوقف عن تردد قنوات مسلسلات تركية مدبلجة 2019 فضلاً عن قائمة متنوعة بأكثر المسلسلات التركية المطروحة على الساحة في الأونة الأخيرة.

ومن أشهر المسلسلات التركية الأكثر متابعة هذه الأيام، مسلسل اسميتها فريحة، مسلسل نور ومهند، مسلسل العشق الممنوع، مسلسل فاطمة، مسلسل حب للإيجار، مسلسل العشق الأسود، مسلسل حريم السلطان، مسلسل قيامة أرطغرل، مسلسل عشق وجزاء، مسلسل سنوات الضياع، مسلسل ليث ونورا، مسلسل شارع العشق.

تردد قنوات مسلسلات تركية مدبلجة

تردد قناة show tv التركية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC Turksat 12209 v 27500 عمودي 3/4

تردد قناة تايم تركي 2019

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11526 h 27500 أفقي 3/4

تردد قناة حريم السلطان

القمر: نايل سات

التردد: 11177 – 11179 h

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب: أفقي

FEC : 3/4

تردد قناة لنا الفضائية السورية

القمر : نايل سات التردد: 12360 v معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي FEC : 5/6

تردد قناة CRT دراما

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12226 v 27500 عمودي 5/6

تردد قناة بلاي حكايات على النايل سات

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 11179 h 27500 أفقى 3/4 12360 (V) 27500 عمودي 3/4

تردد قناة أبوظبي دراما

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12226 (h) 27500 أفقي SD 3/4 نايل سات 12467 (h) 27500 أفقي HD 2/3

بذلك نكون قد أوضحنا تردد قنوات مسلسلات تركية مدبلجة بأخر تحديث تعرضت لها وأفضل التقنيات المتاحة لعرض الصورة.

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