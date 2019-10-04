تردد قناة بن عثيمين السعودية عبر النايل سات وقائمة برامجه

تردد قناة بن عثيمين السعودية يبحث عنها كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية وجماهير الوطن العربي لمتابعة باقة منوعة من البرامج الدينية المميزة، لذلك نقدم أمام الجميع تردد قناة بن عثيمين السعودية بسهولة ويسر ومن اجل إيقاف عناء البحث عبر مواقع البحث المختلفة، كما نوضح كيفية تنزيل تلك القناة عبر النايل السات ضمن قائمة القنوات التلفزيونية فضلا عن ذكر أهم البرامج الدينية الموجودة بقناة بن عثيمين السعودية للمتابعة عليها. قناة ابن عثيمين الفضائية هي قناة دينية سعودية أنشأت في 1 شوال عام 1428هـ ، وهي تُعنى ببث دروس الشيخ محمد بن عثيمين ومحاضراته وخطبه وفتاواه ولقاءاته صوتياً ومرئياً .

وقد تم إطلاق البث التجريبي لهذه القناة في أول أيام عيد الفطر عام 1428هـ ، كما بدأ البث المرئي مع غرة شهر جمادى الأولى عام 1429هـ عبر القمر الصناعي عرب سات ، ثم انتقل البث عبر القمر الصناعي نايل سات.

Advertisements

تردد قناة بن عثيمين السعودية عبر النايل سات

لمعرفة كافة الأخبار والبرامج الخاصة بقناة بن عثيمين السعودية يمكنك زيارة الموقع الرسمي، لمتابعة البرامج الدينية المختلفة، إليكم تردد قناة بن عثيمين السعودية عبر النايل سات:

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11137 (v) 27500 – ¾ SD

برامج قناة بن عثيمين السعودية

الجهاد من صحيح مسلم

الوصايا من زاد المستقنع

شرح بلوغ المرام

مختصر التحرير

فتاوى نور على الدرب

عنصر قائمة منقطة

قناة بن عثيمين السعودية

يبدأ البث اليومي للقناة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً ( لمدة ثمان ساعات )، ثم الإعادة الأولى للبث من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثانية عشر ليلاً، ثم الإعادة الثانية من الساعة الثانية عشر وحتى الثامنة صباحاً .

مقر قناة بن عثيمين السعودية

أولاً : مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية في محافظة عنيزة ، تحت مسمى مركز الحاسب الآلي والبث الفضائي ، وتحتوي على الآتي :

(المشرف الفني ،الهندسة الصوتية، الإعداد الفني ،الحاسب الآلي ، أرشيف القناة) ويتولى المركز الإشراف الفني على القناة، ويقوم بالمهام التالية : المتابعة الفنية للقناة والمعالجة الفورية لأي مشكلة فنية قد تحدث بالتنسيق مع مركز البث إعداد المادة الصوتية فنياً . إعداد المادة بالشكل النهائي للبث ، وذلك بربط الصوت بالصورة ( الخلفيات المتحركة )

ثانياً : مركز البث في مقر النايل سات : القاهرة – 6 أكتوبر ، ويحتوي على :