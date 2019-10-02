أضبط تردد قناة ON SPORT الرياضية أكتوبر 2019 الناقل الرسمي لبطولة الدوري الممتاز المصري والبطولات...

تردد قناة ON SPORT الرياضية من أكثر ترددات القنوات التي يبحث عنها، محبي متابعة مباريات الدوري الممتاز المصري ومباريات المنتخب المصري في العديد من البطولات القارية والدولية، وذلك لأن قناة ON SPORT تعتبر الناقل الرسمي لمباريات الدوري الممتاز المصري، بالاضافة إلى نقل مباريات بطولة كأس مصر.

أحدث تردد لقناة ON SPORT الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز المصري:-

مع قيام قناة ON SPORT في الحصول على البث الحصري لمباريات الدوري الممتاز المصري، بدأ الكثيرين من عشاق كرة القدم المصرية سواء في مصر أو العالم العربي في البحث المتزايد عن ترددات قنوات مجموعة ON SPORT الرياضية، من أجل مشاهدة ومتابعة مباريات الدوري الممتاز المصري بالإضافة إلى البطولات الأفريقية التي تشترك فيها الفرق المصرية سواء دوري الأبطال الإفريقية أو بطولة الكونفدرالية، كما أن الاستوديو التحليلي للمباراة سواء قبل المباراة أو بعدها يجذب قطاع عريض من مشاهدي كرة القدم، خاصة مع قيام الاستوديو التحليلي باستضافة كبار نجوم كرة القدم فى مصر والمنطقة العربية

ويمكن مشاهدة ومتابعة قناة ON SPORT الرياضية عبر الترددات الآتية:-

نايل سات 10853 أفقي بمعدل ترميز 27500 باستقطاب 5/6

وتعد قناة ON SPORT الرياضية الناقل الحصري لبطولات الفرق المصرية سواء بطولة الدوري الممتاز ومسابقة كأس مصر وكأس السوبر المصري ومشاركات المنتخب المصري الودية ومشاركات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية.