طالع ||عندنا|| التردد الجديد لقناة أون سبورت على النايل سات 2019 وتابع مباراة الجولة الثانية من...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن التردد الجديد لقناة أون سبورت، التي يبحث عنها المحبين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، فقناة أون سبورت هي قناة متخصصة في الرياضة، وهي ملك مجموعة إعلام المصريين لرجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وهي قناة مجانية غير مشفرة، تهتم بالمشاهد المصري والعربي، وتحرص على تقديم أفضل صوت وصورة فائقة الجودة.

تستخدم قناة أون سبورت أحدث أجهزت البث الرقمي على مستوى العالم، وأصبحت من أهم القنوات الرياضية المصرية والعربية في فترة وجيزة، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أهم المحللين ومقدمي البرامج في القناة .

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موعد مباريات الدوري المصري اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة الأهلي / الإنتاج الثامنة بتوقيت القاهرة ،التاسعة بتوقيت السعودية أون سبورت،تايم سبورت الجولة الثانية من الدوري المصري الإسماعيلي/المصري الثامنة بتوقيت القاهرة،التاسعة بتوقيت السعودية أون سبورت، تايم سبورت الجولة الثانية من الدوري المصري

التردد الجديد لقناة أون سبورة على النايل سات 2019

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز أون سبورت 10853 نايل سات H 27500

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أهم البرامج التي تقدمها قناة أون سبورت