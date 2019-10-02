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ألتقط التردد “||الجديد||”هنا ” أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019...

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متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

قناة بي إن الإخبارية هي قناة متخصصة في نقل الأخبار الرياضية ومتابعة أهم الأحداث التي تبث عبر شبكة قنوات بي إن وتبث برامج نقاشية وتحليلية.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

 

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة للمبارة المنافسة
جنك/نابولي 18.55 بتوقيت القاهرة،19.55 بتوقيت بي إن سبورت HD 1
سلافيا براج/بروسيا دورتموند 18.55 بتوقيت القاهرة،19.55 بتوقيت السعودية بي  إن سبورت HD 5 دوري أبطال أوروبا
/ريد بول سالسبورج 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 دوري أبطال أوروبا
/أنترناشيونال 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 دوري أبطال أوروبا
ليل 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعوديةجنك بي إن سبورت HD 6 دوري أبطال أوروبا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز
بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية

  1. نشرة الأخبار : تقدم نشرة أخبار رياضية على رأس كل ساعة.
  2. لقاء الصحافة: وهو برنامج يومي يقدم كل ما يكتب في الصحافة العالمية.
  3. برنامج من بريطانيا: وهو برنامج أسبوعي يهتم بمتابعة أخبار الدوري الانجليزي والدوري الإسكتلندي.
  4. الليغا في أسبوع: وهو برنامج متخصص في الممتاز لكرة القدم.
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