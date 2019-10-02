“طالع” “التردد الجديد ” عندنا هنا أحدث تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.

تقام اليوم العديد من المباريات في الدوري الانجليزي الممتاز، فيلتقي اليوم مانشستر يونايتد مع فريق أرسنال، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الانجليزي.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة جنك/نابولي 18.55 بتوقيت القاهرة،19.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 دوري أبطال أوروبا سلافيا براج/بروسيا دورتموند 18.55 بتوقيت القاهرة،19.55 بتوقيت الاسعودية بي إن سبورت HD 5 دوري أبطال أوروبا ليفربول/ريد بول سالزبورج 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 دوري أبطال أوروبا برشلونة /أنترناسيونالي 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 دوري أبطال أوروبا ليل/ تشيلسي 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 6 دوري أبطال أوروبا

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها