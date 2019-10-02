ترددات

“طالع” “التردد الجديد ” عندنا هنا أحدث تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية...

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متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.

تقام اليوم العديد من المباريات في   الدوري الانجليزي الممتاز، فيلتقي اليوم مانشستر يونايتد مع فريق أرسنال، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الانجليزي.

 

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة
جنك/نابولي 18.55 بتوقيت القاهرة،19.55 بتوقيت بي إن سبورت HD 1
سلافيا براج/بروسيا دورتموند 18.55 بتوقيت القاهرة،19.55 بتوقيت الاسعودية بي إن سبورت HD 5 دوري أبطال أوروبا
/ريد بول سالزبورج 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 دوري أبطال أوروبا
/أنترناسيونالي 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 دوري أبطال أوروبا
ليل/ 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 6 دوري أبطال أوروبا

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز
بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها

  1. تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة.
  2. برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
  3. برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار.
  4. برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي.
  5. الليغا في أسبوع يقدم كل لكرة القدم.
  6. برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.
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