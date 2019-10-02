أنباء) تردد قناة الكأس 1-2 Alkass Extra One HD 2019 |جودة ممتازة| قناة إكسترا الأولى والثانية...

نتابع معكم الأخبار حول تردد قناة الكأس الرياضية، نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة حول ترددات القنوات الرياضية المتنوعة، ونرصد لكم عبر هذا التقرير التردد المجاني لقناة الكأس القطرية Alkass Extra One HD 2019 القناة التي تعمل على الريسيفر إتش دي والريسيفر العادي إس دي، من أجل متابعة جودة البث المباشر، نقوم بنقل التقارير الخاصة حول القناة الأكثر بحث في قطر

العديد من المباريات نتابعها عن قرب، ونرصد معكم ترددات النايل سات بشكل إخباري عام، ونرصد معكم تردد قناة الكأس القطرية، لإستكمال مباريات الدوري القطري، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل المحتوى الشامل الرياضي، تابع الآن كافة الأخبار الحصرية المباشرة المختلفة.

نبذة عن قناة الكأس الفضائية 2019

انطلقت قناة الكأس في 28 إبريل عام 2006 عبر الفضائيات، لتسبح في عالم الرياضية، وتسلط الضوء علي كافة الأحداث الرياضية العامة والخاصة حول العالم، فقناة الكأس قناة رياضية قطرية، تبث بشكل مباشر على مدار 24 ساعة لتبث عبر الفضائيات لعرض إعلام رياضي موضوعي مهني هادف تميز بشكل واضح، مما جعل قناة الكأس في مقدمة القنوات الرياضية ويتابعها الملايين حول العالم، وقد بدأت قناة الكأس الرياضية بقناة واحدة تحت عنوان قناة الدوري والكأس، وبعد ذلك اتسعت وأطلقت باقة قنوات الكأس الرياضية، وأصبح عددها ثمان قنوات رياضية متميزة تبث مستخدمة أفضل أساليب البث العالمية عالية الجودة.

قنوات الكأس الرياضية

تخصصت قنوات الكأس في المجال الرياضي، وأصبحت تنافس وبشدة القنوات الرياضية العالمية، قناة الكأس تتميز بتقديم محتوى رياضي متنوع هادف، لتلبي من خلاله كافة احتياجات جمهورها في منطقة الشرق الأوسط، منها بطولات كأس الخليج وتصفيات كأس العالم و كأس آسيا ، وغيرها من البطولات والدوريات وعلى رأسها دوري القطري، حيث حصلت قنوات الكأس على حق بث العدد من البطولات والدوريات العربية والخليجية والعالمية لتعرضها بشكل مباشر أون لاين على مدار الساعة.

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برامج قناة الكأس

برنامج المجلس.

برنامج 90 دقيقة.

برنامج حصاد أسبوع.

برنامج الحكم.

برنامج قبل الجولة.

وتعرض شاشات قنوات الكأس جميع برامجها من خلال طاقم إعلامي محترف.

تردد قناة الكأس الفضائية 2019 على النايل سات

التردد الترميز الاستقطاب القمر 11919 12149 27500 أفقي 4/3 نايل سات

تردد قناة الكأس الفضائية 2019 على عرب سات

التردد الترميز الاستقطاب القمر 12245 11678 27500 عمودي 6/5 عرب سات

يمكنكم متابعة أقوى المباريات الرياضية في الدوريات الرياضية العالمية، من خلال ضبط تردد قناة الكأس الرياضية، عبر التقاط ترددها الصحيح على القمر الصناعي على جهاز الاستقبال، ويمكنكم ترد تعليقاتكم واستفساراتكم وسيتم الرد عليها.