“شاهد” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أكتوبر 2019 Nat Geo Abu Dhabi hd على مختلف الأقمار...

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2019 Nat Geo Abu Dhabi hd على مختلف الأقمار الصناعية، من أهم القنوات الفضائية التى يتابعها الملايين من جميع العربية، حيث أن قناة ناشيونال جيوغرافيك الوثائقية تبث بنسختها العربية أبو ظبي عاصمة من دولة الإمارات، واستطاعت أن تحظى تبهر المشاهدين منذ انطلاقها بما تقدمه من برامج وثائقية مدبلجة باللغة العربية في جميع المجالات العلمية، وتحظى بجماهيرية عالية في مصر، لذلك نقدم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2019 Nat Geo Abu Dhabi hd على مختلف الأقمار الصناعية.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2019

تضم قناة ناشيونال جيوغرافيك 2019 مجموعة متميزة من البرامج والأفلام الوثائقية، المترجمة أو المدبلجة باللغة العربية، نذكر بعضها على النحو التالي:

برنامج أساليب البقاء

برنامج مسجون في الغربة

برنامج القطط الكبيرة

برنامج سمكة التونة العنيدة

برنامج حديث النجوم

برنامج هياكل عملاقة

وينتظر الجماهير برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2019بشغف شديد لما تعرضه من محتوى متميز عن غيرها من القنوات الفضائية في هذا الصدد، ويتابعون مواعيد البرامج بشكل أسبوعي، وأبرزها أحداث وصراعات البحار في الحرب العالمية الثانية، الذى يعرض في تمام الساعة الساعة يوم الأثنين من كل أسبوع ويحظى بجماهيرية عريضة. Advertisements

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2019

نتابع معكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2019 على قمرى النايل سات وبدر سات في رموز الجدول التالي:

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز ناشيونال جيوغرافيك النايل سات 12226 27500 ناشيونال جيوغرافيك بدر سات 11804 27500

قدمنا لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2019 Nat Geo Abu Dhabi hd على مختلف الأقمار الصناعية حتى تستمتعون بما تقدمه من أفلام وثائقية على شاشتها.