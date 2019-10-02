تردد قناة الشروق الجزائرية العامة والإخبارية عبر النايل سات.. برامج ومسلسلات ومسابقات

تردد قناة الشروق الجزائرية، تلك الفضائية التي يبحث عنها العديد من الجزائريين وغيرهم عبر الوطن العربي لمتابعة الأخبار والمسلسلات والبرامج المنوعة بالجزائر، لذلك نوفر في التقرير التالي التفاصيل الخاصة بتردد قناة الشروق الجزائرية، المتوفرة عبر القمر الصناعي نايل سات وقمر صناعي عرب سات ويمكن تنزيله بسهوله من خلال الضبط الخاص بالقنوات. وانطلق البث التجريبي في عيد الثورة وذكرى تأسيس جريدة الشروق اليومي (الجزائر) حيث اتخذت من العاصمة الأدرنية عمان مقرا لها ولها مكتب معتمد بالجزائر، تبث القناة على نايلسات وعربسات وهوتبيرد.

أطلقت مؤسسة الشروق بداية من الساعة الصفر ليوم الأول نوفمبر 2011 ، البث التجريبي لقناتها الشروق على القمر الصناعي نايلسات، وجاءت هذه الانطلاقة في الذكرى الـ 57 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية المباركة، والذكرى الـ 11 لتأسيس يومية الشروق.

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تردد قناة الشروق الجزائرية العامة والإخبارية

يمكن معرفة كافة الأمور المتعلقة بـ قناة الشروق الجزائرية عبر الموقع الالكتروني.

وعن تفاصيل تردد قناة الشروق الجزائرية، فهي كالآتي:

الشروق العامة HD نيل سات: HD 10992 V SR: 5000

SD نيل سات: SD 10922 V SR: 27500

الشروق الإخبارية SD نيل سات: SD 10922 V SR: 27500

الشروق سي بي سي بنة نيل سات: SD 10922 V SR: 27500

قناة الشروق الجزائرية