NAW أعرف التردد الجديد لقناة النيل للرياضة على القمر الصناعي نايل سات الناقلة لمباراة الاتحاد...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا الرائد على الدوام عرب نيوز، في مصر والوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة النيل للرياضة، التي يتم البحث عليها بكثرة هذه الأيام لقرب انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والمعروف أن قناة النيل للرياضة تمتلك حق البث لمباريات الدوري المصري، وبطولة كأس مصر، والعديد من المنافسات الرياضية التي سنقدمها لكم لاحقاً داخل المقال.

قناة النيل للرياضة هي قناة مصرية متخصصة في الرياضة، وهي أول قناة مصرية متخصصة في الرياضة تنقل الفاعليات والمباريات المصرية.

تستأنف اليوم مباريات الدوري المصري الممتاز الجولة الثانية،بلقاء الاتحاد السكندري ضد فريق الجونة، وتلعب المباراة في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

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موعد مباريات اليوم في الدوري العام المصري

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة الجولة الاتحاد* الجونة 17.30 بتوقيت القاهرة،18.30 بتوقيت السعودية النيل للرياضة التردد الأرضي الثانية

تردد قناة النيل للرياضة على القمر الصناعي النايل سات

اسم القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز النيل للرياضة النايل سات 11843 H 27500

أهم المذيعين ومقدمي البرامج على قناة النيل للرياضة

الإعلامي الكبير مدحت شلبي، الإعلامي خالد لطيف، الإعلامية منى عبد الكريم، الإعلامية سهى إبراهيم، الإعلامي طارق رمضان،الكابتن ضياء السيد.

تنقل اليوم قناة النيل للرياضة التردد الأرضي مباراة الأهلي وفريق أطلع برة بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والمعروف أن قناة أون سبورت قد حصلت على حقوق البث الفضائي للمباراة.