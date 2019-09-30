تردد سحري واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات “أكتوبر 2019” التردد السحري الشبكي ترددات...

يبحث مشاهدي القمر الصناعي نايل سات عن تردد واحد ينزل ويحمل جميع قنوات القمر نايل سات، وهو التردد السحري للقمر نايل سات، والذي يطلق عليه التردد الشبكي لنايل سات، فمن خلال التردد السحري الشبكي يمكنك تحميل وتنزيل جميع قنوات نايل سات بضغط واحدة، كما يبحث الكثير عن الترددات الجديدة على القمر نايل سات من خلال تحديث تحميل قنوات القمر عن طريق التردد الشبكي السحري، حيث دائما ما توجد قنوات جديدة وغير معلن عنها، فاستخدام التردد السحري لتحميل جميع القنوات التي تبث من خلال القمر نايل سات ، بالإضافة لقنوات الأقمار التي تعمل في نفس المدار أيضا.
وتجدر الإشارة أن الفنيين العاملين في مجال الستالايت يعتبرون هذا التردد سر من أسرار مهنتهم، حتى يكون الجميع في حاجة إليهم، لذلك سنشرح من خلال هذا التقرير كيفية استخدام تردد واحد يمكن من خلالة مشاهدة جميع قنوات النايل سات فالتردد السحري هو واحدة القادر على تحميل جميع قنوات نايل سات فى أقل من دقيقة، وبالتالي فإن هذا التردد هم من أهم ترددات القمر نايل سات.
ترددات جميع قنوات القمر نايل سات وطريقة التقاط القمر
يمكن التقاط إشارة جميع قنوات القمر نايل سات في حال قمتم باتباع الخطوات التي سنشرحها تفصيلا من خلال هذا التقرير، فعن طريق هذا التقرير يمكن الاستمتاع بمشاهدة أكثر من 1200 قناة بأفضل مشاهدة للصورة وأنقى صوت، كما يجب اتباع التعليمات كاملة حتى يمكنكم تحميل جميع قنوات القمر نايل سات وقنوات الأقمار التي تدور في نفس المدار.
أولاً يجب توجيه طبق الاستقبال التوجيه الصحيح وذلك عن طريق أحد الفنين المتخصصين، والتأكد من الحصول على أقوى إشارة ممكنة، وبعد توجيه الطبق التوجيه الأمثل، يتبقى الوصلة بين طبق الاستقبال والرسيفر، فيجب استخدام نوعية جيدة من سلك التوصيل، ويفضل أن يكون سلك نحاسي، كما يجب ألا يقل الأوم “المقاومة” عن 75 أوم، فبيانات سلك التوصيل مطبوعه على السلك، وتجدر الإِشارة أنه كلما قل طول السلك وقصرت المسافة بين طبق الاستقبال والرسيفر، كلما كانت إمكانية التمتع بصورة وصوت أفضل، وكلما زادت عدد القنوات التي يتم تحميلها باستخدام التردد السحري بدون تشويش.
كما يجب القيام عن طريق أحد الفنين المتخصصين من ضبط طبق الاستقبال باستخدام ترددين هامين وهما كالتالي
- تردد 11603 أفقى H معامل ترميز 27500
- تردد 10758 عمودي V معامل ترميز 27500
حيث أنه بالضبط الصحيح لهذين الترددين السابقين يمكن الحصول على جميع ترددات القمر نايل سات بصورة عالية الجودة، بدون انقطاع أو تشويش، وكذلك بأنقى صوت، لذلك يجب التنبيه على الفني المتخصص في اتباع ما سبق.
تردد واحد لتحميل جميع قنوات النايل سات “التردد السحري الشبكي”
كما يمكن الحصول على جميع القنوات باستخدام التردد الشبكي، والحصول على إشارة قوية لهذه القنوات، حيث يجب أولا حذف القمر نايل سات من الرسيفر، وبعد حذف القمر بذهب إلى الإعدادات أو الضبط، ثم نختار خاصية بحث الشبكة، ونختار القمر نايل سات، ونقوم بإدخال التردد الشبكي التالي:
|القمر
|التردد الشبكي
|الترميز
|الاستقطاب
|النايل سات
|12341 (H)
|27500
|6/5
وبتباع ما سبق يمكننا توفير الوقت والجهد في عملية البحث عن ترددات قنوات نايل سات، خاصة ترددات القنوات الجديدة.
طريقة تنزيل قنوات النايل سات بتردد واحد
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|12341
|أفقي
|27500
|12341
|عمودي
|27500
|12054
|عمودي
|27500
|11317
|أفقي
|27500
ترددات جميع قنوات القمر نايل سات 2019
التقسيم الجغرافي للقمر نايل سات في حزم البث
يجب معرفة أنه على القمر الصناعي نايل سات وكذلك الأقمار التي تدور في نفس حيز الترددات يتم استقبالها على نفس الطبق الذي يستقبل النايل سات، وهذه الأقمار عي القمر يوتلسات 7,3 – يوتلسات 8 غرب توجد ثلاثة حزم للبث والتي تختلف كل منها من حيث تغطيتها في الدول العربية.
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التردد 10719
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10719
|22000
|V
|3/4
|
التردد 10727
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10727
|27500
|H
|5/6
|
تردد 10758
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10758
|27500
|V
|5/6
|
تردد 10777
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10777
|27500
|H
|5/6
|
تردد 10796 , V , 27500 , 5/6
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10796
|27500
|V
|5/6
|
تردد 10815 , H , 27500 , 5/6
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10815
|27500
|H
|5/6
|
تردد 10834 , V , 30000 , 3/4
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|القنوات
|10834
|30000
|V
|3/4
|
10853 , H , 27500 , 5/6
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10853
|27500
|V
|5/6
|
10873 , V , 27500 , 5/6
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10873
|27500
|V
|5/6
|
10892 , H , 27500 , 3/4
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|1089
|27500
|H
|3/4
|
10922 , V , 27500 , 5/6
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10922
|27500
|V
|5/6
|
10930 , H , 27500 , 5/6
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- ناشيونال جيوجرافيك أبوظبى HD
12476 , V , 27500 , 2/3 | HD
- بى ان سبورتس 5 & 6 & 7 & 8 & 9 ( مشفرين )
ثانيا : ترددات قمر يوتلسات 8 غرب
10971 , H , 27500 , 5/6
- ليبيا الإخبارية
- عدن سكاى
- العربى
- الإباء
- العقيلة
- هلا مصارعة
- تى ار تى وورلد TRT WORLD HD
- الولاء
- منهاج
- الفيض
10971 , V , 27500 , 3/4
- الجزيرة
- الجزيرة مباشر
- الجزيرة بالإنجليزية
- الجزيرة الوثائقية
- الجزيرة مباشر ( مصر X )
- قطر تى ڤى
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11471 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى
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11513 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى
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11555 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المشرق العربى
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11595 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المشرق العربى
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