اضبط أجدد تردد قناة دي إم سي دراما dmc Drama HD الجديد 2019 علي نايل سات

نوفر أحدث تردد قناة دي إم سي دراما dmc Drama 2019 الجديد علي نايل سات والتي تعد واحدة من القنوات الفضائية التي انطلقت للبث مؤخرا، والتي نجحت في استقطاب نسبة مشاهدة عالية بفضل المحتوى الهام والمميز الذي تقدمه والذي يعتمد في المقام الأول على التنوع والابتكار، حيث تبحث هذه القناة عن كل ما هو جديد ومميز تقدمه للجمهور المشاهد لتتناسب مع الأذواق المختلفة المستهدفة، وتنال رضا الجميع.

كما أن القناة تهتم ببث عدد كبير من أهم البرامج المهمة والمنوعة، والتي تضم نخبة من أفضل الوجوه الإعلامية والمتخصصين في مجال تقديم البرامج، كلا حسب التخصص الذي يقدمه، كما تضم باقة من ألمع المشاهير ونجوم الفن والغناء، فمحتواها المميز كان السبب الأساسي وراء انتشارها بسرعة فائقة ووصولها إلى قطاع كبير من الجماهير المستهدفة في مختلف الأنحاء.

أهم المسلسلات التي تقدمها قناة دي إم سي دراما

تقدم القناة مجموعة من أشهر المسلسلات العربية والتركية وعددا لا بأس به من الأفلام الأجنبية والعربية وغيرها من الأعمال الترفيهية الأخرى التي جعلتها محل إعجاب واهتمام الكثيرين.

تردد قناة dmc drama 2019

تابعوا الآن تردد قناة dmc drama من خلال القمر الصناعي العربي نايل سات فقط قم بضبط جهاز الاستقبال لديكم على التردد التالي لمشاهدة بدون مشاكل أو أعطال أو تشويش:

التردد: 11499 .

استقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

من هنا تردد قنوات dmc دي إم سي الجديد 2019 بالكامل

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مسلسل أبو العروسة الجزء الثانى عبر تردد قناة دي ام سي دراما

تنفرد شبكة قنوات دى ام سى بعرض مسلسل ابو العروسه الجزء التانى بعد ان لاقى عرض الجزء الاول على قناة دي ام سي دراما استحسان الجماهير العربيه فهو مسلسل اجتماعى درامي خفيف، ومسلسل ابو العروسة بطولة الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر والفنانة نرمين الفقي ويبدا عرض مسلسل ابو العروسه يوم السبت 29 ديسمبر 2018

مسلسل الأب الروحى الجزء الثانى عبر تردد قناة dmc Drama

وكان من ضمن المسلسلات التى لاقت نجاح كبير ايضا على شاشة دى ام سى دراما هو مسلسل الاب الروحي بجزئية الاول والثان