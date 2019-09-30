تابع ◼️ “مباشرة” أحدث تردد قناة بي إن سبورت bein sport HD 2019 و تردد BEIN SPORTS Arabia...

شاهد على عرب نيوز تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport HD مباشر الناقلة مباريات ، تردد قناة ان بى سبورت ماكس على النايل سات لكل عشاق كرة القدم وخاصة المباريات العالمية الذين يبدأون الآن بضبط أجهزة الاستقبال على ترددات القنوات التي تستقبل نقل مباريات دوري أبطال أوروبا 2019، على قنوات بى ان وعلى رأس هذه القنوات مجموعة قنوات بي إن سبورت تردد قناة beIN Sports حيث أن تلك القنوات تنقسم ما بين قنوات مشفرة وقنوات مفتوحة، أما عن القناة المشفرة فهي تحمل اسم beIN SPORTS Max والتي تُبث من جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة.

جدول مباريات الدوري السعودي 2019 – 2020 والقنوات الناقلة

الترددات الجديدة لقنوات بي ان سبورت 2019

علي مدار القمر الصناعي نايل سات و التي ستنتقل عليها ابتداء من 2019

تنويه قنوات beIN SPORTS على قمر نايل سات تم نقلها من قمر المذكور إلى قمر يوتيلسات 8 درجة غرب في نفس المحور ويرجى من المشاهدين الكرام تغير ترددات قنوات beIN SPORTS حتى لاتنقطع عندكم بث قنواتنا غير ترددات قنواتنا اليوم ترددات الحالية سوف تتوقف يوم الإثنين 31-12-2018 عند ساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة قم بإدخال ترددات التالية