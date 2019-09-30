تشكيلة متنوعة | تردد قنوات زلزال الجديدة Zilzal تحديث سبتمبر

نقدم لكم ترددات مجموعة قنوات زلزال الجديدة على القمر الصناعي نايل سات التي ظهرت بدلاً من قنوات الهضبة، قنوات زلزال الفضائية هي مجموعة من القنوات المختلفة التي يحبها ويعشق متابعتها المشاهدين في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي تضم مجموعة قنوات زلزال الفضائية 6 قنوات متخصصة في عرض الأفلام العربية والمسلسلات والمسرحيات العربية والمصرية.
تتميز مجموعة قنوات زلزال بتقديم محتوي متميز للمشاهدين عبر شاشتها، مجموعة قنوات زلزال تقدم كل ماهو جديد وقديم لجمهورها في كل مكان وهي من أشهر القنوات المتخصصة في عرض الأفلام المصرية المتنوعة الحديثة والقديمة والمسلسلات الدرامية والمسرحيات .
ترددات قنوات زلزال الجديدة 2019 على نايل سات
سنقدم إليكم من خلال هذا التقرير الترددات الجديدة لمجموعة قنوات زلزال على القمر الصناعي نايل سات ويمكنكم الآن ضبط جهاز الريسيفر الخاص بكم على الترددات الجديدة لاستقبال وتنزيل مجموعة قنوات زلزال .
تردد قناة زلزال دراما Zilzal Drama
وهي قناة من أفضل القنوات التي تعرض المسلسلات الدرامية المصرية والعربية الحديثة التي يتابعها المشاهدين بشغف في مصر والوطن العربي .
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|12563
|عمودي
|27500
|3/4
تردد قناة زلزال سينما Zilzal CINEMA
وهي قناة متخصصة في تقديم محتوي متنوع من الأفلام العربية الجديدة والأفلام القديمة، أفلام السينما المصرية.
- التردد 12562
- الاستقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
تردد قناة زلزال اليوم Zilzal AL YOOM
وهي قناة متخصصة في عرض المسلسلات والدراما المصرية في يوم واحد وتقديم المسلسل كامل مجمع الحلقات بشكل مباشر.
|التردد
|10872
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
تردد قناة زلزال كلاسيك Zilzal CLASSIC
هي قناة متخصصة في الأفلام العربية وأفلام السينما المصرية القديمة والمسرحيات.
- التردد 10872
- الاستقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
تردد قناة زلزال سينما
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|12562
|27500
|عمودي ( V )
|3/4
تردد قناة زلزال أفلام
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|12562
|27500
|عمودي ( V )
|3/4
تردد قناة زلزال كلاسيك
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|10872
|27500
|عموي ( V )
|3/4
تردد قناة زلزال اليوم
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|12562
|27500
|عمودي ( V )
|3/4
تردد قناة زلزال مسلسلات
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|12562
|27500
|عمودي ( V )
|3/4
تردد قناة زلزال دراما
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|12562
|27500
|عموي ( V )
|3/4
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