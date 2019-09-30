اضبط تردد قناة نم نم الجديد سبتمبر 2019 nmnm “روح الطفل”

نقدم لكم تردد قناة نم نم الجديد 2019 nmnm على القمر الصناعي النايل سات قناة نم نم من أشهر القنوات الفضائية التى تهتم بالأطفال حيث تعرض على شاشتها العديد من البرامج والأفلام الكرتونية والمغامرات التي يتابعها الأطفال كما تقدم باقة من أغاني الأطفال باللغتين العربية والإنجليزية وتقدم المسابقات والبرامج الكرتونية المدبلجة التي حققت شهرة كبيرة للقناة، نتيجة تفاعل الجمهور معها فهي تهدف في الدرجة الأولى إلى تنمية قدرات الطفل على استيعاب المحيط الذي يعيش فيه ويندمج مع أقرانه.

وتقوم القناة بتقديم العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية ألتي يحبها الأطفال ويعشق مشاهدتها الصغار كما تساعدهم في تعليم اللغات وتنمية المهارات لدى الأطفال كما استطاعت منذ انطلاقها وخلال فترة قصيرة أن تحتل مكانة كبيرة ضمن قائمة قنوات الأطفال على الأقمار الصناعية ويتابعونها بنسبة كبيرة من أنحاء العالم .

تردد قناة نم نم الجديد

تردد قناة نم نم الجديد 2019 على القمر الصناعي النايل سات

وإليكم تردد قناة نم نم الجديد على النايل سات والتي يبحث عنه العديد من الآباء والأمهات لسعادة أطفالهم كما تظهر قناة نم نم على قائمة القنوات بهذا الشكل (nmnm) والتردد على النحو الآتي:

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التردد 11095 الاستقطاب أفقى معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة نم نم للأطفال

هي قناة مفيدة للأطفال تعرض قناة نم نم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأفلام الكرتونية المشهورة التي يعشق برامجها الأطفال ومن أشهر المضامين التي تعرضها على شاشتها، على النحو التالي:

فيلم جامعة المرعبين.

فيلم السنافر .

البحث عن دورى .

فيلم شركة المرعبين المحدودة.

الجدير بالذكر أن هذه الأفلام حققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية يوميا كما أن قررت إدارة قناة نم نم بعرض هذه الأفلام التى يشاهدها جميع الأعمار المختلفة على مدار اليوم .

رابط قناة قناة نم نم الفضائية – Nmnm Channel

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