“أعرف ” عندنا هنا أحدث تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات تابع...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.

تقام اليوم العديد من المباريات في الدوري الانجليزي الممتاز، فيلتقي اليوم مانشستر يونايتد مع فريق أرسنال، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الانجليزي.

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أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة للمباراة المنافسة مانشستر يونايتد * أرسنال 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 الدوري الانجليزي بارما * تورينو 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 4 الدوري الإيطالي ديسبورتيفو أفيس* سبورتنج لشبونه 21.15 بتوقيت القاهرة،22.15 بتوقيت السعودية بي إن سبورت الدوري البرتغالي

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها