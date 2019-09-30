قائمة ترددات القنوات الإسلامية الدينية “أكتوبر” 2019 لمتابعة برامجها باستمرار لراحة بالك...

أجمع الكثيرون من علماء الدين والفقه على مجموعة من ترددات القنوات الإسلامية الدينية 2019 لكونها مصدر ثقة للمعلومة الدينية التى تعرضها للجمهور في برامجها المختلفة من قبل كبار الشيوخ في مصر خاصة والوطن العربي عامة، لاسيما في ضوء تغيير المفاهيم والحديث عن تجديد الخطاب الديني في تلك الأيام الذي أثار جدلاً على الساحة الإعلامية وتشتت بين العديد من المسلمين في كافة بقاع الأرض، فبدأ بحث المسلمون عن المعلومات الدينية الصحيحة، حتى تتضح لهم الأمور ببساطة بعيدًا عن التعقيدات التى ترهق أذهانهم في التفكير.

ترددات القنوات الإسلامية الدينية 2019

وفي هذا السياق، نرصد ترددات القنوات الإسلامية الدينية 2019 لمتابعة برامجها باستمرار لراحة بالك وزيادة معلومات من علماء الأزهر الشريف والمجامع الفقهية بمصر ومختلف الدول الإسلامية، من أشهر القنوات بحثاً تردد قناة الناس وكذلك تردد قناة الحافظ وأيضًا تردد قناة الرحمة لشهرة رجال الدين الذين يقدمون برامجها المختلفة.

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تردد قناة الناس

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح النايل سات 12053 3/4 27500 V

تردد قناة مكة الفضائية الجديد

القمر التردد FEE نايل سات 12399 v 5/6

تردد قناة البرهان

المدار القمر التردد FEC/SR

7.0°W نايل سات 12053 v)) 27500 – 5/6

7.0°W نايل سات 12054 v)) 27500 – 5/6

تردد قناة دليل

القمر التردد FEC نايل سات 12398 v 3/4 عرب سات 12207 v 3/4

تردد قناة الإرث النبوي

القمر التردد FEC نايل سات 11334 h 5/6

تردد قناة صفا الجديد

المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 27500 – 10757 v 5/6

تردد قناة الرحمة

المدار :7.0°W القمر : نايل سات التردد : 10873 عمودي FEC/SR : 27500 – 5/6

تردد قناة الحافظ الجديد

القمر: النايل سات

التردد: 12360

الاتجاه: أفقى

معدل الترميز:27500

معامل التصحيح:3/4

يجدر الإشارة إلى أننا عكفنا من خلال موقعنا على تقديم رصد مفسر حول تردد القنوات الإسلامية الدينية 2019 التى أجمع الكثير من متابعينا على رغباتهم في الحصول عليها لضمان المعلومات الدينية السليمة التى تعرضها على تنشرها عبر شاشتها.