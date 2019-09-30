أجدد تردد قناة طلقة هندي Tal2a Hendi 2019 على النايل سات.. تعرف عليه

تردد قناة طلقة هندي يبحث عنه العديد من الأشخاص في الوطن العربي وخاصة السيدات، حيث تحظى قناة طلقة هندي Tal2a Hendi، بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي نظرًا لما تقدمه من الأفلام والمسلسلات الدرامية الهندية المميزة التي تجلب نسبة مشاهدات مرتفعة ومتابعة عالية، حيث تقدم القناة العديد من هذه الأعمال الدرامية والسينمائية بشكل حصري على مدار اليوم عبر شاشتها لعشاق ومحبي الأعمال الفنية الهندي المتميز ذات المحتوى المشوق والمثير والذي يقدمه صفوة من نجوم بوليود، فقد حقق هذا النوع من الدراما الحديثة انتشارًا كبيرًا في الشرق الأوسط وأصبح له قاعدة جماهيرية عريضة، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ، نعرض لكم خلال السطور التالية تردد قناة طلقة هندي على النايل سات.

تردد قناة طلقة هندي

تردد قناة طلقة هندي هو ما يبحث عنه جميع عشاق بوليود، حيث تهتم القناة بتلبية رغبات متابعيها من خلال عرض مجموعة مميزة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية الهندية التي تدمج بين الإثارة والتشويق والغموض والرومانسية، وتعرض هذه الأعمال في الغالب بشكل حصري على القناة إما مدبلجًا أو مترجمًا للغة العربية، ولا تقتصر قناة طلقة هندي على عرض الأفلام وحسب، بل تعرض الفن الهندي بأنواعه من رقصات وأغاني وأفلام وبرامج مسابقات هندية وأعمال درامية جديدة، ومن خلال هذا التنوع أضحت منافس قوي للقنوات الأخرى، ومن أبرز القنوات الرائدة في عالم بوليود.

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تردد قناة طلقة هندي Tal2a Hendi 2019

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 114603 (H) 27500 أفقي 5/6

تردد قناة طلقة هندي 2019

تردد قناة طلقة هندي 2019، فتعرض قناة طلقة هندي عدد كبير من المسلسلات الدرامية والأعمال الفنية الكلاسيكية على مدار اليوم، فهي تقدم مجموعة مميزة من الفن الهندي الذي ينقل الكثير من الثقافات والعادات والتقاليد ويتبادلها مع الشعوب الأخرى التي تهتم برؤية مثل هذه الثقافات المختلفة من خلال أعمال فنية تلفزيونية مختلفة، كما تعرض لمتابعيها العديد من الأغاني الهندية التي تجذب أذهان مستمعيها، عبر القمر الصناعي نايل سات.